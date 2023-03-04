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10年未見火燒致死案例 苗栗石虎母子疑因山林野火失散

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗29線道路曾有民眾目擊一對石虎母子失散，縣府研判與附近發生山林野火有關聯。記者胡蓬生／攝影
苗29線道路曾有民眾目擊一對石虎母子失散，縣府研判與附近發生山林野火有關聯。記者胡蓬生／攝影

南投縣最近發生疑似民眾燒雜草，導致兩隻出生不久的石虎寶寶被大火活活燒死，引起保育團體關切。苗栗縣石虎數量經調查居全國之冠，縣府統計2012年3月至今年2月初共紀錄109筆石虎路殺、死亡等意外事件，雖未出現過石虎被野火燒死的紀錄，但先前曾有石虎母子失散，也疑似與附近山林野火有關。

苗栗縣政府農業處指出，縣府記錄的石虎路殺等意外事件，除了路殺居多，其他還包括犬殺、中獸鋏、疾病、毒殺等因素造成死亡，但不曾有野火燒死石虎的案例，前年全縣共通報24起石虎死亡等案件，其中15起為路殺；去年17起石虎死亡案例，其中11起為路殺，但多發生在6月以後。

農業處生態保育科表示，先前石虎路殺意外頻傳的苗29線道路，經架設圍網、野生動物友善通道、警示標誌等設施後，近來已少見石虎路殺案例發生。但之前曾有民眾目擊一對石虎母子要穿越高鐵高架橋下的苗29線道路，石虎媽媽跳過路邊護欄後，小石虎卻無法躍過留在路上，發現者在現場等待多時，也不見石虎媽媽返回，因此通報縣府，後來將小石虎送往南投特生中心安置。

生態保育科表示，這起石虎母子失散的案例，事後研判可能與當地沿路的山坡幾天前發生山林野火有關，使得石虎母子被迫要遷離棲地，不料在途中失散。今年縣內發生的路殺事件已有4起，其中3隻死亡，另外1件在140縣道區間測速路段發生，但石虎被撞後迅速逃離，推測傷勢不重得以倖存。

苗29線道路曾有民眾目擊一對石虎母子失散，縣府研判與附近發生山林野火有關聯。記者胡蓬生／攝影
苗29線道路曾有民眾目擊一對石虎母子失散，縣府研判與附近發生山林野火有關聯。記者胡蓬生／攝影

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