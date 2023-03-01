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【動物冷知識】動物界太陽拳！藍舌蜥躲天敵就靠「吐舌反射」這招

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你是「貓舌頭」嗎？通常我們會把怕燙的朋友成為「貓舌頭」，不過其實幾乎所有的動物都是不敢吃高溫食物的！為什麼呢？

今天一起來看看動物的舌頭冷知識吧！




飲食上的差異，由於人類發現煮熟的食物更加美味也更易消化，所以我們的舌頭可以承受比一般動物更高的熱食，但也不建議食用太燙的食物，以免造成口腔及食道傷害。

一般會認為貓舌怕燙，可能是因為貓咪吃東西時看起來小心翼翼、小口小口的吃，感覺很像怕燙到一樣。事實上貓咪在自然界中屬於獵食者，剛捕獲的獵物最新鮮、可口，太燙他們吃不下、冷冰冰感覺是不新鮮（已死太久），因此對於喵星人來說，食物最佳的溫度和一般小動物的體溫接近，「35℃」正剛好。

狗狗的食物可以稍微高一點，在38～40℃左右最剛好。




你會捲舌嗎？

「捲舌」基因為顯性基因，如果我們的父母其中一方攜帶有此基因，使後代的遺傳基因產生AA或Aa的組合，我們便可能會產生捲舌行為；若後代不攜帶此基因，便無法產生捲舌行為，這也是為什麼有一些人可以捲舌，有些人卻怎麼樣也學不會。




藍舌蜥的舌頭根部比舌尖粗大，研究顯示舌根反射紫外線是舌尖的兩倍。鳥類、蛇類與巨蜥是藍舌蜥主要的捕食者，這些捕食者都具備紫外光視覺。

舌頭反射紫外光造成捕食者暈眩，這是動物界的太陽拳吧！！

參考連結：1234

貓咪 喵星人 紫外線
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