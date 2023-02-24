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保育類東方蜂鷹幼鳥落難道路 疑電擊受傷恐截腳趾

中央社／ 台東縣24日電

台東縣林姓女子發現一隻受傷的保育類東方蜂鷹幼鳥，蹲在產業道路上，四處張望，她擔心幼鳥遭車輛輾撞，趕緊送到派出所安置。動物醫師評估疑似遭電擊恐要截腳趾。

台東縣警察局大武分局多良派出所長陳建誠今天告訴媒體，林姓女子於17日傍晚返家，經過大武鄉大竹村愛國蒲產業道路時，看到路中央站著一隻小動物，因天色昏暗，初瞥誤以為是顆石頭，上前查看赫然發現是一隻眼神無助的幼鷹站在路中央一動也不動。

陳建誠說，林女靠近查看，原來是幼鳥腿部受傷導致無法行動，於隔日送至多良派出所安置，接著由台東縣政府農業處畜產保育科人員帶走轉送野灣野生動物保育協會池上野生動物醫院

池上野生動物醫院照養課長廖朝盛接受中央社記者電話訪問表示，受傷的幼鳥是二級保育類動物東方蜂鷹，疑似遭到電擊右腳趾受傷，第3腳趾已壞死恐要截掉，剛到院時都是蹲著，現在有好轉已可以站立。

大武分局發布新聞稿提醒民眾，台東縣部分郊區道路不時有野生動物出沒，用路人駕駛車輛隨時注意車前狀況，並於視線不佳時開啟大燈，以維護交通安全。若發現野生動物受傷，可通報撥台東縣政府農業處等動物保護單位派員前往處理照護，並提供適當收容安置及醫療照護。

台東 多良 動物醫院
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