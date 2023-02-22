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芬園鄉貓羅溪自行車道 驚見眼鏡蛇雨傘節出沒

中央社／ 彰化22日電

有民眾發現彰化芬園鄉舊社村及竹林村靠近貓羅溪的自行車道，有眼鏡蛇及雨傘節出沒，彰縣府農業處人員指出，可能是民間團體放生，呼籲民眾一旦發現通報農業處捕捉。

彰化芬園鄉舊社村及竹林村附近靠近貓羅溪的自行車道，吸引不少民眾利用假日騎自行車或健行，有民眾在自行車道發現已經死亡的雨傘節，拍下照片張貼在臉書（Facebook），貼文指出如果被眼鏡蛇或雨傘節等毒蛇咬到，後果不堪設想，希望相關單位注意毒蛇出沒問題。

彰化縣政府農業處人員今天說明，根據民眾拍下的照片，死亡的雨傘節長度約有150公分，應是成蛇，芬園鄉除了靠近貓羅溪的自行車道有毒蛇出沒，也有民眾通報在芬園芬草路看見眼鏡蛇。

農業處指出，毒蛇出沒的原因很多，除了有民間團體放生作功德外，也不排除是清明節快到了，民眾為整理墓園燒雜草，將毒蛇趕出巢穴，呼籲民眾一旦發現毒蛇，千萬不要挑釁，通報119或農業處捕捉。

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