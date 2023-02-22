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【動物冷知識】動物界育兒方式大不同！這家媽媽居然「產卵」餵寶寶

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？草莓箭毒蛙媽媽居然會產卵給自己的小蝌蚪吃！

今天我們一起來看看動物爸媽育兒冷知識吧！




草莓箭毒蛙媽媽一次只會照顧4-6隻蝌蚪，並在6-8週內提供小蝌蚪未受精卵食用，直到小蝌蚪們變態為青蛙為止。




犀鳥爸爸帶回食物頻率約每小時三次以上，曾經紀錄過犀鳥爸爸將132樣食物裝進肚子裡，回到洞口後在逐一反芻出來，餵食給樹洞內的妻兒。




蝙蝠的第二對乳頭在他們的恥丘上，生殖期的母蝙蝠最明顯。

沒有假乳頭的母蝠，外出覓食時只能將小蝙蝠留在家中。母蝠們會找一個共同的育嬰地點來照顧小蝙蝠，當母蝠不在家時，小蝙蝠可以聚在一起互相取暖。

參考連結：123

蝙蝠 青蛙 育兒
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