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溫馴可愛山羌生人勿近 藏有秘密武器「獠牙」

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
在遠處靜靜觀察、目送牠們離開、不打擾其生活，才是保護野生動物的根本之道。圖／動物園提供
在遠處靜靜觀察、目送牠們離開、不打擾其生活，才是保護野生動物的根本之道。圖／動物園提供

台北市立動物園指出，時常在低海拔山區出沒的「山羌」，其實也是台灣原生鹿科動物之一，和梅花鹿以及水鹿外同科。且看似溫和的山羌，其實有一個較不為人知的秘密武器，就是尖銳且鋒利的「獠牙」，只要輕輕劃過，就足以割開對方的皮膚，傷害力道可說是非常強大。

動物園表示，山羌的中文俗名中，雖然沒有任何與「鹿」相關的字眼，但雄性個體們仍然如同其他鹿科動物一般，頭上擁有每年定期會脫落的一對角，只是山羌的叉角尺寸小上許多，這對叉角能夠在牠們需要爭奪地盤、宣示主權等的時候，發揮良好作用。

動物園表示，但除了叉角外，雄性山羌其實還有一項秘密武器，就是尖銳且鋒利的獠牙（犬齒），這種牙齒平常並不會隨意顯露在外，只有牠們感知到危險或需要打架防禦時，才會立刻派上用場！身為草食動物的山羌，儘管不需要以強壯的犬齒撕咬食物，但這對「獠牙」的銳利程度卻未必亞於肉食動物，只要輕輕劃過，就足以割開對方的皮膚，傷害力道可說是非常強大。

動物園表示，由於山羌的獠牙不會主動外露，因此人們在野外看見牠們時，可能會因為那溫和可愛的長相，進而產生想要觸摸與玩耍的舉動，這麼做不僅會對性格膽小且生性害羞的山羌造成驚擾，更可能忽略「獠牙」所帶來的殺傷力，以及埋藏在背後的潛在危險，導致讓自己在無意間受到傷害。

動物園表示，由於山羌全年都能繁殖「一直生」，所以近幾年已經透過族群空間管理、男女分宿等方式進行節育，民眾到台灣動物區、熱帶雨林區及非洲動物區都有機會觀察到這個台灣原生鹿科動物。

動物園呼籲，民眾遇到任何野生動物時，都應該盡可能地與牠們保持適當距離，讓每個物種都能享有各自最舒適的生存空間與需求，唯有在遠處靜靜觀察、目送牠們離開、不打擾其生活，才是保護野生動物的根本之道。

山羌 動物園 梅花鹿
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