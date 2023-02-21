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影／野生動物秘徑 大雪山林道新設友善動物通道拍到動物

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大雪山林道新設友善動物通道，拍到白鼻心等影像。圖／東勢林管處提供
大雪山林道新設友善動物通道，拍到白鼻心等影像。圖／東勢林管處提供

為避免動物跌落集水井無法逃生，林務局東勢林區管理處在大雪山林道集水井內增設8處寬約20公分的友善動物通道，並架設紅外線自動照相機，拍到台灣刺鼠、長吻松鼠、白鼻心、黃鼠狼及台灣野山羊等野生動物使用通道影像，確認是野生動物友善措施。

雪山林道早期是運輸木材所開闢，以前設置水溝、集水井未考量動物使用需求，偶有有動物跌落情形，東勢林管處表示，道路排水系統為達到集水與消能目的，每間隔一定距離會設置集水井收集逕流，也常造成中小型哺乳動物等野生動物跌落後而無法逃生的狀況。

為改善不友善設施，東勢林管處去年在大雪山林道路面改善工程執行期間，一併針對改善林道段內高低落差較大集水井，增設8處動物逃生通道，並架設紅外線相機觀察，了解使用友善設施之動物種類外，也觀察動物使用行為，期盼持續精進逃生通道之效能，量身訂做更適合當地野生動物專用斜坡道。

東勢林管處表示，紅外線照相機捕捉到如台灣刺鼠、長吻松鼠、白鼻心、黃鼠狼等小型哺乳類的身影，也發現台灣野山羊運用緩斜坡通道覓食或通行，這些影像證明東勢林管處用心打造動物友善廊道的成效。

東勢林管處呼籲民眾上山賞景，要隨時留意路前車況，如有小動物在馬路上駐足或橫越馬路，請適時減速優先讓小動物通過。

大雪山林道新設友善動物通道，此為木構造生物通道。圖／東勢林管處提供
大雪山林道新設友善動物通道，此為木構造生物通道。圖／東勢林管處提供
大雪山林道新設友善動物通道，水泥鋪面生物通道。圖／東勢林管處提供
大雪山林道新設友善動物通道，水泥鋪面生物通道。圖／東勢林管處提供

大雪 雪山
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