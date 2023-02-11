搜救犬支援地震腳滲血 網友疑「沒穿鞋」真相曝

土耳其震災進入第6天，各國救援隊紛紛進駐搶災，也派出多隻搜救犬搜尋生還者，斯洛維尼亞的救難隊昨日在臉書發文，貼出搜救犬腳趾受傷流血的照片，雖然立即為其包紮，仍有不少網友疑惑為何不幫牠穿鞋，不過有知情網友則點出3原因，解釋為何搜救犬不穿鞋。

臉書社團「Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije」昨日貼出多張現場救災照，為了在斷垣殘壁中尋找一線生機，一隻搜救犬不慎受傷，腳趾流血，雖然領犬員立即幫牠清洗傷口、包紮處理，照片一曝光後，不少網友仍直呼心疼。

該照片也被台灣臉書社團「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」轉貼，並寫道「辛苦你了，來自斯洛維尼亞的搜救犬」，幾小時後，該臉書也轉發德國救援隊搜救犬Boom受傷包紮的圖片。

不過，不少網友卻質疑，「希望都能幫搜救犬穿個鞋，畢竟牠們算是赤腳在救援地方走動」、「狗狗沒辦法穿鞋子在瓦礫鋼筋這樣走很容易受傷，真的辛苦了」、「要戴腳套才不會受傷」、「怎麼不幫小孩穿鞋子呢？還是掉了」。

對此，有知情網友跳出來解釋，他表示，搜救犬不同於人類的全副武裝，牠們的腳底是對環境的情報來源，若穿上鞋，第一：無法掌握地形發生意外、第二：無法牢牢抓住地面行走，增加意外危險機率、第三：長時間穿鞋，鞋子會無法散熱，體溫升高。

該名網友強調，不是不在乎搜救犬是否會受傷，而是領犬員需要高度判斷現場狀況，給搜救犬最好的安全問題，希望網友不要質疑，因為只有領犬員最知道當下要怎麼保護他的毛孩夥伴。