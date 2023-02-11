快訊

因應間諜氣球事件！美商務部：將6家中國企業列入貿易黑名單

台灣人被點名！為拍富士山美照「亂闖馬路」日本居民困擾報警

搜救犬支援地震腳滲血 網友疑「沒穿鞋」真相曝

聯合新聞網／ 綜合報導
斯洛維尼亞的搜救犬昨日在土耳其救援中，意外受傷流血，不少網友直呼心疼。圖擷自臉書社團「Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije」
斯洛維尼亞的搜救犬昨日在土耳其救援中，意外受傷流血，不少網友直呼心疼。圖擷自臉書社團「Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije」

土耳其震災進入第6天，各國救援隊紛紛進駐搶災，也派出多隻搜救犬搜尋生還者，斯洛維尼亞的救難隊昨日在臉書發文，貼出搜救犬腳趾受傷流血的照片，雖然立即為其包紮，仍有不少網友疑惑為何不幫牠穿鞋，不過有知情網友則點出3原因，解釋為何搜救犬不穿鞋。

臉書社團「Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije」昨日貼出多張現場救災照，為了在斷垣殘壁中尋找一線生機，一隻搜救犬不慎受傷，腳趾流血，雖然領犬員立即幫牠清洗傷口、包紮處理，照片一曝光後，不少網友仍直呼心疼。

該照片也被台灣臉書社團「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」轉貼，並寫道「辛苦你了，來自斯洛維尼亞的搜救犬」，幾小時後，該臉書也轉發德國救援隊搜救犬Boom受傷包紮的圖片。

不過，不少網友卻質疑，「希望都能幫搜救犬穿個鞋，畢竟牠們算是赤腳在救援地方走動」、「狗狗沒辦法穿鞋子在瓦礫鋼筋這樣走很容易受傷，真的辛苦了」、「要戴腳套才不會受傷」、「怎麼不幫小孩穿鞋子呢？還是掉了」。

對此，有知情網友跳出來解釋，他表示，搜救犬不同於人類的全副武裝，牠們的腳底是對環境的情報來源，若穿上鞋，第一：無法掌握地形發生意外、第二：無法牢牢抓住地面行走，增加意外危險機率、第三：長時間穿鞋，鞋子會無法散熱，體溫升高。

該名網友強調，不是不在乎搜救犬是否會受傷，而是領犬員需要高度判斷現場狀況，給搜救犬最好的安全問題，希望網友不要質疑，因為只有領犬員最知道當下要怎麼保護他的毛孩夥伴。

搜救犬 土耳其 狗狗
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

台灣搜救隊馳援土耳其「隊長黃博村」身份曝！日人感動哭：311也在

台灣搜救隊花19小時救出35歲土耳其女 父親激動擁抱道謝

搜救犬「咬雞腿待命」被批觀感不佳？領犬員揭真相霸氣宣言：我不會改！

土耳其強震女孩遭活埋！搜救犬「緊貼牽手」溫馨照瘋傳 真相曝光眼淚秒乾

相關新聞

搜救犬支援地震腳滲血 網友疑「沒穿鞋」真相曝

土耳其震災進入第6天，各國救援隊紛紛進駐搶災，也派出多隻搜救犬搜尋生還者，斯洛維尼亞的救難隊昨日在臉書發文，貼出搜救犬腳趾受傷流血的照片，雖然立即為其包紮，仍有不少網友疑惑為何不幫牠穿鞋，不過有知情網友則點出3原因，解釋為何搜救犬不穿鞋。

比家貓還落漆！2老虎搶水池打架 「大貓掌佛系狂揮超沒力」巴下去還沒打到

大型貓科動物凶狠起來會是什麼樣子？一名喜歡到動物園拍攝獅子老虎的網友日前拍下一段可愛的畫面，兩隻老虎狹路相逢竟然打起架來，但牠們出拳都軟綿綿有氣無力，不少網友看到這幕笑噴直呼「比家貓打架還不如」。

哈士奇被解牽繩「開心燦笑」…下秒主人加速開走！牠超錯愕狂追車心碎影片曝

美國一名狠心的飼主將飼養的哈士奇開車載到路邊，卸下牽繩後就立刻開車離去，狗狗在後面狂追的畫面在網路瘋傳。幸好最後哈士奇找到愛牠的新家，原飼主也因遺棄寵物罪而挨罰。

內向汪老是愛咬垃圾還把自己關起來搞自閉 內心戲超多原因曝光好心疼

這次案例的主角是一位叫久久的孩子，既內向內心戲也很多，是個很害羞很害羞的孩子，連上線時給我的感覺也只是叫了幾聲回應一下，然後就躲起來了。

愛貓睜大雙眼床下暴斃！她崩潰瘋狂哭叫 下秒本尊出現在身邊嚇爛：見鬼了

靈異事件？一名女子養了一隻黑貓，某天在櫃子底下看到自己的愛貓睜大雙眼一動也不動，她以為貓咪死掉不斷瘋狂哭叫，沒想到下一秒貓咪本尊竟出現在她身邊一臉疑惑，這讓女子不禁嚇壞直呼「大白天見到鬼」。

不祥之兆？國外網友雞舍發現「巨大鼠球」 13隻米奇尾巴打結原因成謎

令人毛骨悚然的「老鼠王」據說在古時被人們稱為是瘟疫的預兆。國外網友發布了一段影片，表示「這預兆在偶家雞舍裡啦」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦