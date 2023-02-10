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北市動物園金剛猩猩兄弟檔 練習摔角太有戲吸睛

中央社／ 台北10日電

台北市動物園金剛猩猩家族中的兄弟檔Jabali及Ringo，常常抱在一起玩耍或從高處撲向對方，互動逗趣又搞笑，吸引遊客目光。

台北市立動物園發布新聞稿表示，非洲區金剛猩猩家族的2歲兄弟檔Jabali及Ringo，吃飽之後總喜歡抱在一起互相練習摔角技巧，可愛互動常讓遊客驚呼。

根據過去動物園界照養金剛猩猩的資料顯示，幼年金剛猩猩在3歲前都會緊黏著媽媽，也會跟媽媽一起睡覺，且雄性個體要離群去成立自己的團隊或家族前，都會與原生家族有非常緊密的關係，同一家族的成員，也會共同照顧幼年的個體。

動物園指出，這種群體生活的方式，讓幼年個體在成長過程，能與群體中的其牠成員有更多時間互動，同時向成年個體學習探索環境與求生的重要技能。已滿2歲的Jabali及即將2歲的Ringo常常可以看到牠們抱在一起玩耍互咬，或嘗試從高處撲向彼此，互動讓人會心一笑。

雌性的成年金剛猩猩，動物園表示，體重大約在70至80公斤，雄性個體的體重約170公斤左右，以植食性為主的天性，成年個體1天進食的時間非常長，甚至可以高達14小時，其它的時間大多靜靜休息。

目前Jabali及Ringo的體重還只有成體的10%左右，需要進食的時間也相對少很多，兄弟倆除了會互相摔角外，也很喜歡把爸爸當玩具，一下抓著背往上爬，一下從背後偷咬一口，爸爸也只能無奈地把牠們推到一旁。

動物園表示，許多粉絲看到此景，不禁聯想到自己家裡幼年的孩子「放電放不完」地在大人身邊不斷打轉，或是親友間小孩玩在一塊、打打鬧鬧還需要大人調停的樣子。觀察幼年金剛猩猩的行為，已成為動物園必看行程之一。

動物園 兄弟 爸爸
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