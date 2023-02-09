與海生館企鵝互動體驗超夯 遊客有踏上南極的錯置感

屏東海生館有全台最多數量的上百隻寒帶企鵝，外形呆萌的企鵝不僅是必看行程，也是夜宿熱門區；館方2021年與旅遊預約平台klook推出與「我與企鵝的0.1毫米」飼育照護體驗行程，2至6月限定、每日限量2個場次共8位名額，民眾近距離與企鵝互動，彷彿踏上真實的南極大陸，成為難忘的回憶， 累計已逾2000人參與，平台上獲4.9顆星的超高評價。

體驗參與者要先填疾病及接觸史切結書，全身穿著防護衣、手套、護目鏡、口罩、雨鞋等，同時消毒多次以維護生態環境，隨行飼育員全程陪同， 進入企鵝飼育後場，認識企鵝餌料與企鵝蛋等知識，包含企鵝築巢用的鵝卵石、孵蛋箱、餌料等，體驗中有專人為協助拍下與企鵝最珍貴的一刻，還可親手挑選獨一無二的企鵝羽毛，製作紀念品永留珍藏，延續感動心情。

「企鵝會啄人嗎？」、「哪一種企鵝比較親人？」、「企鵝會撲到身上來嗎？」，等待入場體驗的民眾總是止不住興奮，期待與企鵝近距離的互動；「等等進入展示缸後，企鵝會向你靠近、也可能會啄你，但不用緊張，把手中的食物分享給牠們就可以了」，飼育員入場前先向參與者說明，遊客彷彿踏上真實的南極大陸，用五感體驗極圈內的震撼與悸動，滿足漫遊於世界極境的想像。