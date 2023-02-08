【動物冷知識】海冰愈來愈薄怎麼辦？北極熊「一姿勢」自救

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種烏鴉居然會自製工具來捕捉小蟲！

我們今天一起來看看聰明的動物冷知識吧！









夜鷺通常是晚上覓食，台語稱為「暗光鳥」，客家語稱為「夜鶴」，這個詞也常被代指徹夜未眠的人（同等夜貓子）。









全球暖化導致北極海冰消失已經是大家都知道的問題了，雖然北極熊會游泳，但進食、哺育幼子也需要在海冰上進行。北極熊因全球暖化所造成的海冰減少、以致捕獵的機會降低、食物來源不足，一般新聞可見的現象有：北極熊冒險爬上懸岸覓食、冒淹死的危險長游覓食、公熊追殺吃食小熊等等。

海豹也很仰賴海冰，海冰能夠將虎鯨阻絕於外。冰層漸薄的情況下，海豹也面臨著生存危機。









一份學術研究指出，新喀里多尼亞烏鴉的智力，相當於5歲至7歲的孩童。研究人員也發現，這種烏鴉不僅會利用、甚至製造掠食工具，還具有推理能力，能透過思考，解決難題，利如：用鏡子的反射，找到被藏起來的食物、投石頭到水中，讓水線升高以利飲用等。

原來伊索寓言的烏鴉投石喝水是真的哇！！

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