快訊

拍桌咆哮又要求先出境…國安會官員機場耍官威 總統府處分曝光

PLG／找回熱情與觀眾是主因 林書豪預告12日鋼鐵人首秀

BBC記者全程目擊…我搜救隊援土耳其強震 2445萬人「看見台灣」

【動物冷知識】海冰愈來愈薄怎麼辦？北極熊「一姿勢」自救

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有一種烏鴉居然會自製工具來捕捉小蟲！

我們今天一起來看看聰明的動物冷知識吧！




夜鷺通常是晚上覓食，台語稱為「暗光鳥」，客家語稱為「夜鶴」，這個詞也常被代指徹夜未眠的人（同等夜貓子）。




全球暖化導致北極海冰消失已經是大家都知道的問題了，雖然北極熊會游泳，但進食、哺育幼子也需要在海冰上進行。北極熊因全球暖化所造成的海冰減少、以致捕獵的機會降低、食物來源不足，一般新聞可見的現象有：北極熊冒險爬上懸岸覓食、冒淹死的危險長游覓食、公熊追殺吃食小熊等等。

海豹也很仰賴海冰，海冰能夠將虎鯨阻絕於外。冰層漸薄的情況下，海豹也面臨著生存危機。




一份學術研究指出，新喀里多尼亞烏鴉的智力，相當於5歲至7歲的孩童。研究人員也發現，這種烏鴉不僅會利用、甚至製造掠食工具，還具有推理能力，能透過思考，解決難題，利如：用鏡子的反射，找到被藏起來的食物、投石頭到水中，讓水線升高以利飲用等。

原來伊索寓言的烏鴉投石喝水是真的哇！！

參考連結：123

北極熊 海豹 虎鯨
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

【動物冷知識】是誰的便便老往上飄？海中萌物「屁屁朝天」黏海底

海豹臉上爆出十幾根「結晶謎樣物體」！牠著無辜大眼凝望 網笑揭真相

【動物冷知識】萌到肝顫！為了「牠」 伊斯蘭教也有「斷袖傳說」

【動物冷知識】超迷你大象？甩著長長鼻子 體型嬌小萌爆

相關新聞

壽山動物園長鼻浣熊遭同伴攻擊傷重亡 高市府：將適度疏養

高雄壽山動物園昨天發生長鼻浣熊攻擊同伴事件，遊客發現地面出現紅色汙漬，誤以為是動物吃火龍果導致，近看發現有浣熊遭同類啃食，驚恐畫面嚇壞現場遊客。高雄市觀光局證實，昨天受傷浣熊已死亡，6隻長鼻浣熊從小一起生活長大，從未發生類似打鬥，未來將適度疏養、加強關注，避免再度發生憾事。

【動物冷知識】海冰愈來愈薄怎麼辦？北極熊「一姿勢」自救

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？有一種烏鴉居然會自製工具來捕捉小蟲！ 我們今天一起來看看聰明的動物冷知識吧！

遊壽山動物園驚見浣熊「被同類啃食」滿地鮮血 觀光局證實傷重不治

歷經500多個日子的整修，壽山動物園去年12月重新開放民眾入園，不過，昨（7日）有網友逛壽山動物園時，卻驚見圍欄內有隻長鼻浣熊奄奄一息倒在地，地上滿是鮮血，疑似就是被同類啃食，卻未見園區人員立刻前來處理，令大批網友相當心疼這隻長鼻浣熊，呼籲有關單位正視動物安全問題。

銀樓鑽石項鍊放防盜櫃蒸發！現場0破壞痕跡 監視器驚見神偷花30秒就得手

到底是誰幹的好事？最近一段影片在網路上瘋傳，一家銀樓的防盜玻璃展示櫃中放著一條價值百萬的珍貴鑽石項鍊，沒想到日前竟然不翼而飛，銀樓報警後警方大動作協尋想盡快找出兇手，沒想到調閱監視器畫面大傻眼，偷走這條鑽石項鍊的竊賊竟然是一隻巨鼠。

超仙雪兔起身「露逆天長腿」時速可飆80公里 身高原地翻倍百萬人看呆

日本札幌市圓山動物園近日分享一段長腿雪兔露臉的畫面，完全顛覆大家對於兔寶短腿的印象。站起來的瞬間讓百萬名網友看傻眼，四條格外搶眼的長腿被笑說根本藏了另一種生物。

曬棉被摸到電線！他以為是黑心爛被氣炸 拆開見真相吐了：我蓋了整個冬天

買東西的時候最怕買到黑心產品。一名男子趁最近太陽露臉的時候拿厚棉被去陽台曬，鋪平棉被的時候摸到一條電線，他想說自己是不是買到黑心棉被，好奇抽出裡面的內胎來看竟看見一條已經乾硬的蛇屍，嚇得他驚呼「這棉被不要了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦