快訊

登基NBA得分王哭了！詹姆斯接獲賈霸贈球情緒激動

只花三節就轟36分！詹姆斯超越賈霸登基NBA史上得分王

官員摸魚還瞎掰！爽花公費不臉紅 濫用公務車成照妖鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

倉鼠越獄2個月以為凍死了 冰箱後驚見「腫2倍圓球躺食物上」還蓋糧倉傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子養了一隻寵物倉鼠，2個多月前牠越獄逃家後再也沒有找回來過，女子後來在打掃家裡的時候竟意外在冰箱下方找到牠，倉鼠不但活得好好地還給自己蓋了一個小倉庫。 (圖/取自影片)
一名女子養了一隻寵物倉鼠，2個多月前牠越獄逃家後再也沒有找回來過，女子後來在打掃家裡的時候竟意外在冰箱下方找到牠，倉鼠不但活得好好地還給自己蓋了一個小倉庫。 (圖/取自影片)

奇蹟出現？一名女子養了一隻寵物倉鼠，2個多月前牠越獄逃家後再也沒有找回來過，女子後來在打掃家裡的時候竟意外在冰箱下方找到牠，倉鼠不但活得好好地還給自己蓋了一個小倉庫，甚至還吃的比當初剛養的時候胖不少。

綜合陸媒報導，大陸江蘇省一名女網友飼養寵物倉鼠好一段時間，但寵物倉鼠在2022年12月的時候突然越獄逃家，女子在家中找半天都找不到牠的身影，只好痛苦地放棄尋找。結果日前女子在打掃家裡的時候，搬開冰箱清掃發現有一堆食物擺在地上，再往後看竟然看到自己失蹤2個多月的寵物倉鼠。

女子表示，當初寵物倉鼠不見了她找了好幾天都沒看到，實在是很難過，想說可能倉鼠被活活凍死了，沒想到牠竟然在冰箱後面蓋了個小窩還給自己儲藏過冬糧食，找到牠的時候身上完全沒有傷，反倒吃得比以前剛養牠的時候還胖上兩圈，「我很感激能夠重新找回牠，也謝謝牠沒有啃咬家裡的電線」。

寵物倉鼠失而復得的事件在網路上掀起熱議，網友留言表示「越獄後反而吃更胖」、「老鼠真的很會躲藏不管是那種長尾巴的灰老鼠還是寵物鼠都是」、「這隻寵物鼠真能吃，冰箱裡的東西估計也有牠偷拿的份」、「越獄兩個月沒變成鼠餅也是很厲害」、「小傢伙生存意志堅強」。

倉鼠 寵物
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

海獺超音速敲貝殼！神之手「1秒拜6下」快到剩殘影 隔壁龜速同伴慘遭海放

坐路邊休息「世界第二猛毒蛇王」鑽胯下爬上身！金髮妹淡定1舉動救了自己

極渦寒潮爆發！巨鯊「遭冰層封印在沙灘上」活活凍死 罕見驚人直擊照曝光

神秘黑鳥開口「嘴裡噴出1道彩虹」！邊唱歌邊化成霧超仙氣 專家曝真實身份

相關新聞

壽山動物園長鼻浣熊遭同伴攻擊傷重亡 高市府：將適度疏養

高雄壽山動物園昨天發生長鼻浣熊攻擊同伴事件，遊客發現地面出現紅色汙漬，誤以為是動物吃火龍果導致，近看發現有浣熊遭同類啃食，驚恐畫面嚇壞現場遊客。高雄市觀光局證實，昨天受傷浣熊已死亡，6隻長鼻浣熊從小一起生活長大，從未發生類似打鬥，未來將適度疏養、加強關注，避免再度發生憾事。

遊壽山動物園驚見浣熊「被同類啃食」滿地鮮血 觀光局證實傷重不治

歷經500多個日子的整修，壽山動物園去年12月重新開放民眾入園，不過，昨（7日）有網友逛壽山動物園時，卻驚見圍欄內有隻長鼻浣熊奄奄一息倒在地，地上滿是鮮血，疑似就是被同類啃食，卻未見園區人員立刻前來處理，令大批網友相當心疼這隻長鼻浣熊，呼籲有關單位正視動物安全問題。

倉鼠越獄2個月以為凍死了 冰箱後驚見「腫2倍圓球躺食物上」還蓋糧倉傻眼

奇蹟出現？一名女子養了一隻寵物倉鼠，2個多月前牠越獄逃家後再也沒有找回來過，女子後來在打掃家裡的時候竟意外在冰箱下方找到牠，倉鼠不但活得好好地還給自己蓋了一個小倉庫，甚至還吃的比當初剛養的時候胖不少。

海獺超音速敲貝殼！神之手「1秒拜6下」快到剩殘影 隔壁龜速同伴慘遭海放

水族館的明星動物經常受到不少網友歡迎，而牠們也都身懷絕技。聞名世界的日本鳥羽水族館有一隻名氣很高的海獺「小梅」，過去牠以多變的可愛表情跟動作聞名，最近牠又因為「一秒狂敲貝殼6下」的高速神技再度爆紅，不科學的超音速動作讓不少網友看傻。

坐路邊休息「世界第二猛毒蛇王」鑽胯下爬上身！金髮妹淡定1舉動救了自己

毒蛇是不少人聞之色變的生物。最近一段影片在網路上瘋傳，一名女子淡定坐在地上抽菸，一條蛇往她附近慢慢移動過來，但這條蛇可不是普通的蛇，而是世界第二毒的猛毒蛇王，女子卻依然處變不驚，讓不少網友看傻。

新品種「柯基拉」帥氣現身！煞氣臉配上小短腿超反差 背後原因卻很悲傷

國外有名網友在抖音上上傳了一段影片，向廣大網友分享家裡養有一隻患有侏儒症的拉布拉多犬，平常像是一個「被寵壞的小王子」，帥氣英俊的臉龐與迷你短腿有著超強落差，狗狗清澈的眼神也讓不少網友融化，表示「是一隻全世界最幸福的狗狗！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦