快訊

台捷元首通話 分析：捷克恐步立陶宛後塵

律師辯稱林智堅是小蝦米 黃國昌吐槽：是非可以這樣顛倒嗎？

傳美國將切斷華為生路 大陸官媒悲憤喊話：要有自信

太可愛！她幫燕子窩「貼春聯」添喜氣 網建議：貼請勿打擾

聯合新聞網／ 綜合報導
春聯字樣，做人很簡單（左），做事很厲害（右）。圖擷自梗圖集中營
春聯字樣，做人很簡單（左），做事很厲害（右）。圖擷自梗圖集中營

新春年節家家戶戶都會貼上春聯增添喜氣，日前有網友除了在自家貼春聯外，還幫家門口的「燕子窩」也貼上春聯，讓許多網友紛紛直呼「好可愛」。

有網友在臉書「梗圖集中營」表示，「給燕子窩也貼上春聯」，並PO出一張照片，只見家門口右上方的燕子窩兩側也貼上了春聯，分別為「做人很簡單」、「做事很厲害」，下方還有一個「福」字，讓不少人直呼「好可愛」。

許多網友紛紛留言，「有夠可愛的」、「福字感覺能貼窩上」、「太有心了」、「100分」、「十分用心」。還有人不解表示「妳確定這是燕子窩？」、「看起來像蜂窩 」、「燕子會一直在下面大便」。

不過也有人認為「貼張請勿打擾更好」，不要去干擾小動物的生活，另有人回覆「抱歉打擾了，我是來給你貼『請勿打擾』的」，此話也讓諸多網友笑翻。

有網友在自家門口的燕子窩貼上春聯。圖擷自梗圖集中營
有網友在自家門口的燕子窩貼上春聯。圖擷自梗圖集中營

春聯 燕子
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

準媽媽想住月子中心…夫一看價格搖頭 網曝關鍵勸「別失和」

年初剛和男友分手！失戀女看成人片突爆哭 原因曝光眾人有感

台北捷運很晃？她滑手機秒暈車 苦主有感：女兒坐兩站就想吐

雙寶媽診後突告白「LINE置頂你」 已婚醫嚇壞：別害我睡公園

相關新聞

消防員體能訓練中 奶汪搜救犬亂入「暴衝跳起來啾一個」塞奶討摸：陪我玩

工作犬小時候可愛的模樣讓不少人都會因此融化。最近一段影片在網路上瘋傳，一群消防員正在進行晨間體能訓練，消防隊上一隻兩三個月大的救難犬開心的在人群中穿梭跑跳相當有活力，看到其中一名消防員正在做伏地挺身還衝上去往臉頰親一口撒嬌，可愛的樣子讓網友都直呼超萌。

太可愛！她幫燕子窩「貼春聯」添喜氣 網建議：貼請勿打擾

新春年節家家戶戶都會貼上春聯增添喜氣，日前有網友除了在自家貼春聯外，還幫家門口的「燕子窩」也貼上春聯，讓許多網友紛紛直呼「好可愛」。

屁孩蝸牛爬水草「爽玩自由落體」 攀高高跳下一整天來回幾十次都不會膩

這年頭連水中生物也愛給自己找樂子。最近一段影片在網路上瘋傳，水族箱裡一隻金黃色的蝸牛竟然玩起了「自由落體」，只見牠慢慢爬上水缸底部的水草，爬到尖端後立刻垂直往下跳，就這樣重複好幾十次相當自得其樂。

極危珍稀「微笑天使」江豚1家3口現身！悠游戲水片曝光 研究員感動哭了

濱危稀有動物只要一出現在鏡頭前都是焦點。被稱為「微笑天使」的極罕見物種長江江豚日前被目擊出現在河流中，而且不只一隻，疑似是江豚一家三口，稀有的畫面曝光讓專家相當振奮。

世界溼地日候鳥調查 黑琶雲集台南海尾綠道魚塭

今天是世界溼地日，台南市台江流域志工巡守海尾路綠道兩側的塭坪及潮溝，發現黑面琵鷺雲集海尾寮魚塭，與白鷺鷥在做日光浴，另一...

老虎打噴嚏罕見8秒影片曝光！神還原霰彈槍開槍轟轟聲 哈啾完秒變家貓超反差

老虎是不少人相當喜歡的大型貓科動物，但你看過老虎打噴嚏嗎？最近一段影片在網路上瘋傳，一名女遊客拍下動物園老虎的打噴嚏瞬間畫面，就像是霰彈槍擊發子彈一般，震撼影片曝光讓不少網友看呆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。