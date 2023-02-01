太可愛！她幫燕子窩「貼春聯」添喜氣 網建議：貼請勿打擾

新春年節家家戶戶都會貼上春聯增添喜氣，日前有網友除了在自家貼春聯外，還幫家門口的「燕子窩」也貼上春聯，讓許多網友紛紛直呼「好可愛」。

有網友在臉書「梗圖集中營」表示，「給燕子窩也貼上春聯」，並PO出一張照片，只見家門口右上方的燕子窩兩側也貼上了春聯，分別為「做人很簡單」、「做事很厲害」，下方還有一個「福」字，讓不少人直呼「好可愛」。

許多網友紛紛留言，「有夠可愛的」、「福字感覺能貼窩上」、「太有心了」、「100分」、「十分用心」。還有人不解表示「妳確定這是燕子窩？」、「看起來像蜂窩 」、「燕子會一直在下面大便」。

不過也有人認為「貼張請勿打擾更好」，不要去干擾小動物的生活，另有人回覆「抱歉打擾了，我是來給你貼『請勿打擾』的」，此話也讓諸多網友笑翻。