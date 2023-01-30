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壽山動物園水豚寶寶誕生 2月舉辦滿月線上命名票選

中央社／ 高雄30日電
考量年節期間是家人團圓攜手走春好時機，高雄壽山動物園春節連假僅21日除夕休園，其餘年節期間不打烊，歡迎民眾一同探訪包含「水豚君」在內等各式動物。 中央社
考量年節期間是家人團圓攜手走春好時機，高雄壽山動物園春節連假僅21日除夕休園，其餘年節期間不打烊，歡迎民眾一同探訪包含「水豚君」在內等各式動物。 中央社

高雄壽山動物園在春節期間累計超過5萬人次造訪，水豚家族也順利在1月產下一隻水豚寶寶；觀光局長高閔琳今天表示，2月將為滿月的新生水豚舉辦線上命名票選活動，分享新生喜悅。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，壽山動物園去年與台南頑皮世界進行物種保育交流合作，5隻可愛水豚「翠絲」、「胡迪」、「爸爸」、「媽媽」和「阿姨」順利入住壽山動物園，水豚媽媽更在今年1月6日順利產下一隻水豚寶寶。

保育員觀察到新生水豚不太黏媽媽，常自己待在軟墊上曬保溫燈，或窩在草堆裡休息，喜歡待在食物盆裡享用美食；高閔琳表示，2月將為滿月的新生水豚舉辦線上命名票選活動，邀大家一起參與，希望將這份新生喜悅與更多人分享。

觀光局表示，壽山動物園在預購入園有效分流人潮的措施下，春節期間累計超過5萬人次造訪；許多小朋友對動物們爬上爬下充滿活力，感到新鮮有趣，家長對於保育小劇場以深入淺出方式傳遞動物小知識，也給予肯定。

園方表示，2月1日起每天現場將限量開放500張現場購票，因名額有限，建議民眾即日起至官網（http://kh-zoo.kcg.gov.tw）、ibon及KKday三大購票平台進行2月份的門票預購，以免向隅。

水豚 壽山動物園
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