每9分鐘就有1人死於狂犬病 沒打疫苗最高可罰15萬

全球平均每9分鐘就有1人因感染狂犬病而死亡，且將近99%是被罹患狂犬病的犬貓咬傷導致。新北市動保處說，滿3個月齡以上犬貓、或打過狂犬病疫苗逾一年以上的犬貓、白鼻心、雪貂、浣熊應打疫苗，違者可處罰3萬至15萬元罰鍰。

狂犬病可傳染給人類與哺乳類食肉目動物，據世界衛生組織及世界動物衛生組織統計，平均每9分鐘就有1人因感染狂犬病而死，且近99%是被罹患狂犬病的犬貓咬傷所致，案例多發生在亞洲及非洲。

新北動保處說，滿3個月齡以上犬貓、注射狂犬病疫苗逾一年以上的犬貓及白鼻心、雪貂、浣熊等，應接受狂犬病疫苗預防注射，違者可處罰3萬至15萬罰鍰。由於台灣仍有野生動物如鼬獾、白鼻心、黃喉貂、錢鼠感染狂犬病的案例，呼籲飼主帶毛寶貝施打狂犬病疫苗預防感染

動保處說，除可帶寵物至動保處、動物之家打疫苗外，也可至新北市政府動物保護防疫處官網查詢動物醫院提供狂犬病疫苗。另外動保處也會至各行政區辦理狂犬病疫苗及晶片巡迴注射，如民眾有巡迴注射需求，亦可揪團向當地里長及區公所申請。 新北市動保處說，狂犬病可傳染給人類與哺乳類食肉目動物。圖／新北市動保處提供

商品推薦