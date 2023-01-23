毛孩入住寵物旅館 注意許可證簽契約保權利
民眾在春節期間，若規劃出國或返鄉行程，可能安排毛孩入住寵物旅館，台北市動保處表示，注意業者有無合格的特定寵物業許可證及簽契約保障權利，且提早帶寵物到場熟悉環境。
寵物成現今民眾家中一分子，被稱為毛孩，春節假期達10天，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸緩，民眾若規劃出國、返鄉遊玩等行程，可能評估把毛孩送至寵物旅館安置。
台北市動物保護處副處長翁綉雯表示，選擇寵物旅館應注意，包含店內懸掛合格的特定寵物業許可證、合格店家須符合飼養設施規範、專任人員通過資格審查並與特約獸醫師簽約、應每天記錄與寵物飼養管理和照護情形。
動保處統計，北市持有特定寵物業許可證的業者共143家，其中寄養狗貓52家、寄養狗48家、寄養貓23家，另外寄養兼買賣的業者，分別為狗貓13家、貓5家、狗2家。
翁綉雯說，台北市寵物住宿旅館選擇多元，不管是開放型大空間或獨立隱私小空間，飼主應注意選擇持有特定寵物業許可證的店家，才能避免若發生糾紛時產生相關問題。
此外，飼主除要詢問業者是否在有懸掛特定寵物業許可證外，並可進一步了解聘用專任人員是否通過政府資格審查或時數認證，且業者應與特約獸醫師簽約，才能及時處理毛孩突發狀況。
她指出，毛孩入住寵物旅館前，可先帶至現場了解環境，若有吼叫、不願進寵物旅館等狀況，應再評估，許多毛孩剛赴寵物旅館時，會因緊張、害怕導致不吃不喝，或出現逃脫，建議飼主多注意，此外，需定期餵藥的寵物，建議送動物醫院安置，但仍要視飼主意願。
至於入住寵物旅館費用，翁綉雯說，寵物旅館無一致收費標準，但業者應在網頁或店家公布相關收費內容，且過年期間，若投宿寵物旅館，收費也會不同，建議飼主先詢問價格，確保權益，並建議入住時簽契約，保障雙方權利，若毛孩臨時發生狀況時，有利於釐清後續責任。
雖寵物旅館對民眾較有保障，但近期出現新興寵物保母行業，她表示，民眾還是可先選擇寵物旅館，因北市寵物旅館幾乎都經過認證且較有保障，若考量選擇寵物保母，可要求對方提供通過特定寵物專任人員訓練課程的認證資料，確保對方了解動物習性，保障毛孩安全。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言