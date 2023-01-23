毛孩入住寵物旅館 注意許可證簽契約保權利

民眾在春節期間，若規劃出國或返鄉行程，可能安排毛孩入住寵物旅館，台北市動保處表示，注意業者有無合格的特定寵物業許可證及簽契約保障權利，且提早帶寵物到場熟悉環境。

寵物成現今民眾家中一分子，被稱為毛孩，春節假期達10天，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸緩，民眾若規劃出國、返鄉遊玩等行程，可能評估把毛孩送至寵物旅館安置。

台北市動物保護處副處長翁綉雯表示，選擇寵物旅館應注意，包含店內懸掛合格的特定寵物業許可證、合格店家須符合飼養設施規範、專任人員通過資格審查並與特約獸醫師簽約、應每天記錄與寵物飼養管理和照護情形。

動保處統計，北市持有特定寵物業許可證的業者共143家，其中寄養狗貓52家、寄養狗48家、寄養貓23家，另外寄養兼買賣的業者，分別為狗貓13家、貓5家、狗2家。

翁綉雯說，台北市寵物住宿旅館選擇多元，不管是開放型大空間或獨立隱私小空間，飼主應注意選擇持有特定寵物業許可證的店家，才能避免若發生糾紛時產生相關問題。

此外，飼主除要詢問業者是否在有懸掛特定寵物業許可證外，並可進一步了解聘用專任人員是否通過政府資格審查或時數認證，且業者應與特約獸醫師簽約，才能及時處理毛孩突發狀況。

她指出，毛孩入住寵物旅館前，可先帶至現場了解環境，若有吼叫、不願進寵物旅館等狀況，應再評估，許多毛孩剛赴寵物旅館時，會因緊張、害怕導致不吃不喝，或出現逃脫，建議飼主多注意，此外，需定期餵藥的寵物，建議送動物醫院安置，但仍要視飼主意願。

至於入住寵物旅館費用，翁綉雯說，寵物旅館無一致收費標準，但業者應在網頁或店家公布相關收費內容，且過年期間，若投宿寵物旅館，收費也會不同，建議飼主先詢問價格，確保權益，並建議入住時簽契約，保障雙方權利，若毛孩臨時發生狀況時，有利於釐清後續責任。

雖寵物旅館對民眾較有保障，但近期出現新興寵物保母行業，她表示，民眾還是可先選擇寵物旅館，因北市寵物旅館幾乎都經過認證且較有保障，若考量選擇寵物保母，可要求對方提供通過特定寵物專任人員訓練課程的認證資料，確保對方了解動物習性，保障毛孩安全。

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