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「虎兔交接」險變命案現場！萌虎突張嘴撲咬兔兔 網驚：差點成年夜飯

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一動物園舉辦虎兔交接儀式，豈料小萌虎突然撲向小白兔，驚悚畫面掀起討論。圖／取自微博
大陸一動物園舉辦虎兔交接儀式，豈料小萌虎突然撲向小白兔，驚悚畫面掀起討論。圖／取自微博

歡喜迎兔年，卻差點變成18禁血腥場畫面？大陸一動物園為新年舉辦了一場「虎兔交接」活動，不料過程中卻爆發「放送事故」，只見小萌虎看見一旁的白兔後突然「獸性爆發」，下一秒直往兔子身上撲去，還張開嘴巴準備享用美味佳餚。眼看場面逐漸失控，工作人員趕緊將兩隻小動物分開，草草結束活動。

綜合陸媒報導，本月20日，大陸的臨汾動物園為迎接新年舉行「虎兔交接儀式」，沒想到兩位生肖主角才剛進行完眼神交流，卻突然上演「弱肉強食生態片」。從影片畫面可見，穿著紅衣的小老虎先是聞了聞小兔的頭，疑似因香氣逼人使牠「獸性爆發」，下秒老虎突伸出爪子張開大嘴，一口咬住小兔的脖子，準備大快朵頤一番。

場面異常混亂，一旁工作人員迅速將兩隻小動物分開，因交接儀式進行不順，主辦單位也草草為活動收尾，所幸小白兔與小老虎皆無大礙。

影片曝光後立刻掀起討論，「虎兔交接儀式兔子險成年夜飯」一詞更一度衝上微博熱搜，網友紛紛留言表示「兔子差點成年夜飯了」、「屬虎的我，感覺略顯尷尬」、「兔：果然本命年是個坎」，也有人開玩笑稱「明年龍年怎麼交接」、「老虎還想再過一年」。

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