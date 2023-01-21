「虎兔交接」險變命案現場！萌虎突張嘴撲咬兔兔 網驚：差點成年夜飯

歡喜迎兔年，卻差點變成18禁血腥場畫面？大陸一動物園為新年舉辦了一場「虎兔交接」活動，不料過程中卻爆發「放送事故」，只見小萌虎看見一旁的白兔後突然「獸性爆發」，下一秒直往兔子身上撲去，還張開嘴巴準備享用美味佳餚。眼看場面逐漸失控，工作人員趕緊將兩隻小動物分開，草草結束活動。

綜合陸媒報導，本月20日，大陸的臨汾動物園為迎接新年舉行「虎兔交接儀式」，沒想到兩位生肖主角才剛進行完眼神交流，卻突然上演「弱肉強食生態片」。從影片畫面可見，穿著紅衣的小老虎先是聞了聞小兔的頭，疑似因香氣逼人使牠「獸性爆發」，下秒老虎突伸出爪子張開大嘴，一口咬住小兔的脖子，準備大快朵頤一番。

場面異常混亂，一旁工作人員迅速將兩隻小動物分開，因交接儀式進行不順，主辦單位也草草為活動收尾，所幸小白兔與小老虎皆無大礙。

影片曝光後立刻掀起討論，「虎兔交接儀式兔子險成年夜飯」一詞更一度衝上微博熱搜，網友紛紛留言表示「兔子差點成年夜飯了」、「屬虎的我，感覺略顯尷尬」、「兔：果然本命年是個坎」，也有人開玩笑稱「明年龍年怎麼交接」、「老虎還想再過一年」。

2月4日立春还没有到，就要虎兔交接，老虎🐯很生气，结果就出现了这么一幕。pic.twitter.com/0hc2Eobygb — Dave Sun (@DaveSun83066108) 2023年1月21日

商品推薦