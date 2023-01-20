大貓熊圓寶貪吃茄冬樹變功夫熊貓 春節將輪流見客

台北市立動物園大貓熊「圓寶」已2歲6個月，到了獨立的年紀，保育員日前讓圓寶開始適應獨立生活，目前已安然度過獨立適應期，圓寶與媽媽圓圓各自展開新生活，狀態十分穩定。保育員也發現，「圓寶」獨立後，跟姐姐圓仔一樣熱衷「茄冬樹」探索，常在樹上或「坐」、或「扭」、或「卡」或「伸展」，動輒1、2個小時，十分可愛。

動物園表示，從下周開始，大貓熊館也會依照正常排序，讓三隻大貓熊輪流到遊客面的照養空間活動，跟粉絲們見面。

保育員說，1月19日上午「圓寶」攀爬上茄苳樹，為採食更接近樹梢末端的果實，竟壓斷用來穩住身體的樹幹，「圓寶」抓著一截樹幹直接跌倒到地面。保育員趕緊先透過呼喚，確認圓寶反應，觀察「圓寶」走路，並觸摸確認是否有傷痛反映，並透過監視器檢視「圓寶」摔落時，是否有碰到硬物等，多方檢查後確認「圓寶」沒有受傷。

保育員提到，目前「圓寶」和「圓圓」已安然度過適應期，牠們各自的新生活狀態十分穩定，每日的監測數據顯示，目前母女的採食狀況及糞便量均恢復至九成，體重穩定上升。還曾有熱心民眾反映看到「圓寶」在門邊叫，看似在找媽媽，但保育員說，「圓寶」無論是肚子餓、或察覺保育員在後場工作而想找保育員，都會以叫的方式來表達，希望大家給予悉心照顧大貓熊的保育員們必要的支持與鼓勵。

至於春節期間，許多民眾會到動物園參觀，今年動物園也推出「翻轉未來」限量門票，共有穿山甲、食蛇龜及石虎等3款臺灣本土動物，將於1月22日(初一)發行；另結合生肖動物特色，正月初一至初三上午11點，也會在大門入口舞臺發送「一元復始 兔年行大運」開運金，每天限量500個，送完為止。 保育員發現，「圓寶」獨立後，跟姐姐圓仔一樣熱衷「茄冬樹」探索，常在樹上或「坐」、或「扭」、或「卡」或「伸展」，動輒1、2個小時，十分可愛。圖／北市立動物園提供 保育員發現，「圓寶」獨立後，跟姐姐圓仔一樣熱衷「茄冬樹」探索，常在樹上或「坐」、或「扭」、或「卡」或「伸展」，動輒1、2個小時，十分可愛。圖／北市立動物園提供 台北市立動物園大貓熊「圓寶」已2歲6個月，到了必須獨立的年紀。圖／北市立動物園提供

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