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阿里山台灣黑熊出沒 列生態服務給付示範區域

中央社／ 嘉義縣19日電
台灣黑熊示意圖。圖／林務局提供
台灣黑熊示意圖。圖／林務局提供

農委會去年實施「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，阿里山鄉是黑熊出沒熱點，嘉義林管處選定作為示範區域，民眾若發現黑熊自主通報和並配合巡護監測，最多可領8000元。

嘉義林管處今天告訴中央社記者，轄內2014年至今拍攝到黑熊次數約有23次，大都在阿里山鄉與玉山國家公園交界處。目前正進行「黑熊友善社區培力與族群監測調查計畫」，調查轄內黑熊族群分布狀況，並針對社區宣導「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」加強防範人熊衝突。

嘉義林管處指出，阿里山鄉為黑熊出沒熱點，因此選定此處作為台灣黑熊生態服務給付示範區域，民眾若發現黑熊，自主通報和並配合巡護監測，最多可領到新台幣8000元。

另外，嘉義林管處轄內的大埔鄉、番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、中埔鄉和台南市南化區，都列入「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」評定適用區域，民眾在這些區域發現黑熊，自主通報和配合巡護監測，也可以領到服務給付。

嘉義林管處說，社區部落加入黑熊棲地巡護行列，每年最高可領6萬元巡護監測給付，鼓勵阿里山鄒族部落成立自主巡守隊，共同守護珍貴的台灣黑熊。

台灣黑熊 嘉義 阿里山
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