幫動物加菜！壽山動物園推線上認養快閃活動 不到半小時就額滿
高雄壽山動物園今天推出線上動物認養快閃活動，為動物加菜，完成認養程序前40名者，可獲得1張開園版動物認養卡及1件隨機出貨的開園紀念款外套，結果一推出不到半小時就額滿。
高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，壽山動物園線上動物認養快閃活動，今天上午9時在壽山動物園臉書（Facebook）指定貼文下方留言指定內容，前40名留言者接到小編回覆，再填妥認養申請單及捐款新台幣2000元到動物認養專戶。
完成後，再將申請單及繳款書寄到指定地址，由專人審核確認後，將回寄1份收據、1張開園版動物認養卡及1件隨機出貨的開園紀念款外套；結果不到半小時，臉書40名留言名額就額滿。
園方表示，會將這份付出的力量，運用在增加動物食材豐富性、改善圈養生活環境及推廣動物保育教育等方面，共同為提升動物福祉而努力。
觀光局長高閔琳說，線上動物認養快閃活動，除可幫動物爭取加菜金，參加民眾可獲得開園紀念版動物認養卡外，還可獲贈與市長陳其邁同款的綠色外套，背面印有動物園開園主視覺意象，共計2款圖案隨機出貨。
此外，開園紀念版的動物認養卡除有收藏價值，持有動物認養卡的民眾能享有快速通關、免預約入園及一年不限次數免費入園優惠。
園方也提醒，目前春節門票預購已售罄，年後於2月1日起每天現場則將限量開放500張現場購票，因名額有限，建議民眾今天起至官網等購票平台預購。
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