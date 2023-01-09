梅花鹿突衝出與車相撞釀車損 墾管處：可申請理賠
墾丁國家公園梅花鹿復育有成，8日晚間在台26線船帆路段，卻發生1隻梅花鹿突衝出道路，駕駛來不及反應撞上釀車損，墾管處今天表示，可依公共意外責任險申請理賠。
屏東縣政府警察局恆春分局第四組長陳憲峯接受媒體聯訪指出，昨天晚間10時許，1輛自小客車行駛在台26線恆春鎮船帆路段南下車道，突有1隻梅花鹿衝出，駕駛來不及反應撞上，所幸駕駛未受傷，但車輛左前保險桿受損，梅花鹿也自行離開現場。
墾丁國家公園管理處副處長許書國告訴中央社記者，如在園區發生梅花鹿碰撞意外造成損傷，提供民眾公共意外責任保險附加野生動物侵襲險，民眾可備齊向警察局報案的報案單、相關紀錄影像、身分證件、駕照、行照及受損情形等事證，申請理賠，額度每1個人身體傷亡最高新台幣600萬元、財損最高500萬元。
許書國指出，台灣梅花鹿復育有成，目前在墾丁國家公園野外已有穩定的族群，並在梅花鹿出沒的熱點地區設立警示牌提醒民眾注意，尤其在夜間及清晨更容易出沒，民眾務必減速慢行，避免發生意外。
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