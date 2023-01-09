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台北動物園丹頂鶴小家庭 日本釧路市長11日來台探視

中央社／ 台北9日電
丹頂鶴Big和Kika從日本釧路市來到台北市立動物園後，終於產下寶寶「哩鶴」（圖），日本釧路市長蝦名大也將在11日來台探視這個小家庭。（台北市立動物園提供） 中央社
丹頂鶴Big和Kika從日本釧路市來到台北市立動物園後，終於產下寶寶「哩鶴」（圖），日本釧路市長蝦名大也將在11日來台探視這個小家庭。（台北市立動物園提供） 中央社

日本來台11年後，丹頂鶴Big和Kika去年在台北市立動物園自然繁殖產下「哩鶴」，隨著疫情穩定，日本釧路市長蝦名大也決定在11日來台探視這個小家庭。

Big和Kika在2011年為了建立丹頂鶴域外保育海外衛星族群遠從日本北海道釧路來到台北，在雙方11年努力下，終於在去年自然繁殖產下「哩鶴」，這也是台灣在1918年後首次有丹頂鶴成功繁殖紀錄。

台北市立動物園今天透過新聞稿表示，「哩鶴」現在將近6個月大，在釧路市動物園持續協助提供建議下，成長相當穩定，體型跟羽色已經跟成鳥差不多，但還是會常常跟在媽媽Kika身邊打轉。

動物園表示，隨著台灣防疫措施鬆綁，非常期待來台探視的釧路市長蝦名大也從去年底開始組團安排行程，確認將在11日及12日帶領參訪團到台北市立動物園，並進一步討論丹頂鶴後續保育計畫。

動物園指出，12日當天，參訪團會在丹頂鶴前廣場進行觀光及自然保育教育交流，並舉辦「鶴新春」春聯繪製活動，除了讓遊客更加認識這個瀕危物種外，也為農曆新年增添熱鬧氣氛。

動物園 丹頂鶴 日本
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