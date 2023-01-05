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【動物冷知識】超迷你大象？甩著長長鼻子 體型嬌小萌爆

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？不會飛的企鵝居然有個一生80%都在飛的近親唷！

今天要來講動物的近親冷知識啦！




演化上，企鵝與信天翁是南極鳥類的姐妹群，他們大約在6000萬年前分開演化。

信天翁是世界上最大的海鳥，一生中有80%都在飛，藉由氣流滑翔可以不拍翅膀飛1000公里，

雖然企鵝已經沒有飛行能力，但飛行基因並沒有因此停止演化，而是往更適合游泳發展！




雖然象鼩外型像是鼩鼱（一種體型細小、外貌有點像一種長鼻鼠的哺乳綱動物），但親緣關係更接近大象，所以被分類與海牛、大象一樣的非洲獸總目。




台灣藍鵲是台灣特有種的鳥類，由於地域性強，近年也因棲息地減少而有與人類活動範圍重疊的情況，所以常常會碰到接近他們領域而被攻擊的情況。

參考連結：123

企鵝 台灣藍鵲 大象
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