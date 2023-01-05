浣熊入侵木瓜溪 花蓮通緝阻止

水利署第九河川局辦理木瓜溪生態廊道計畫，在木瓜溪高灘地監測到浣熊出沒，為花蓮首起野外浣熊通報，初步研判是成年北美浣熊，可能遭棄養或逃脫。因浣熊屬強勢外來種，對環境、農業可能造成侵害，九河局攜手縣府農業處、花蓮林管處共同發布「通緝令」，呼籲民眾若發現立刻通報。

九河局秘書黃郅達昨說，委託專業顧問公司架設8支紅外線攝影機，其中1支於去年10月26日，在排水新幹線下游接近與木瓜溪匯流處附近，拍攝到浣熊出沒影像，在返農地與水源之間被記錄到。

黃郅達說，浣熊為外來的強勢物種，沒有天敵且適應力強，擔心在野外配對建立族群，因此通報花蓮林管處、縣府農業處共同處理，阻止外來種入侵。

花蓮林管處表示，浣熊外型可愛被引入台灣當寵物飼養，因飼養難度高，常有棄養或脫逃發生。歐盟與日本政府都已指定浣熊為外來入侵物種，台灣也於去年6月1日列入管制輸入名單。

林管處副處長王怡靖說，浣熊對環境的適應力很強且食性廣，農作物、雜糧、水果、小型無脊椎動物、蛙類、鳥蛋、小型鳥類及小型哺乳類等都是牠的食物，對環境與農業經濟具有潛在影響，已向周邊社區、農民宣導，若發現立刻通報。

外來種移除工作由縣府農業處主責，處長陳淑雯說，這是花蓮首例野外發現浣熊，除請民眾協助留意，也將訪查有飼養申請的單位或個人，盼早日掌握其足跡。

商品推薦