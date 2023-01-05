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浣熊入侵木瓜溪 花蓮通緝阻止

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
水利署第九河川局委託專業單位在木瓜溪架設紅外線攝影機監測生態，記錄到浣熊出沒。圖／九河局提供
水利署第九河川局委託專業單位在木瓜溪架設紅外線攝影機監測生態，記錄到浣熊出沒。圖／九河局提供

水利署第九河川局辦理木瓜溪生態廊道計畫，在木瓜溪高灘地監測到浣熊出沒，為花蓮首起野外浣熊通報，初步研判是成年北美浣熊，可能遭棄養或逃脫。因浣熊屬強勢外來種，對環境、農業可能造成侵害，九河局攜手縣府農業處、花蓮林管處共同發布「通緝令」，呼籲民眾若發現立刻通報。

九河局秘書黃郅達昨說，委託專業顧問公司架設8支紅外線攝影機，其中1支於去年10月26日，在排水新幹線下游接近與木瓜溪匯流處附近，拍攝到浣熊出沒影像，在返農地與水源之間被記錄到。

黃郅達說，浣熊為外來的強勢物種，沒有天敵且適應力強，擔心在野外配對建立族群，因此通報花蓮林管處、縣府農業處共同處理，阻止外來種入侵。

花蓮林管處表示，浣熊外型可愛被引入台灣當寵物飼養，因飼養難度高，常有棄養或脫逃發生。歐盟與日本政府都已指定浣熊為外來入侵物種，台灣也於去年6月1日列入管制輸入名單。

林管處副處長王怡靖說，浣熊對環境的適應力很強且食性廣，農作物、雜糧、水果、小型無脊椎動物、蛙類、鳥蛋、小型鳥類及小型哺乳類等都是牠的食物，對環境與農業經濟具有潛在影響，已向周邊社區、農民宣導，若發現立刻通報。

外來種移除工作由縣府農業處主責，處長陳淑雯說，這是花蓮首例野外發現浣熊，除請民眾協助留意，也將訪查有飼養申請的單位或個人，盼早日掌握其足跡。

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