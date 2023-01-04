黑琵布袋度冬數量創新高 義竹布袋新科鄉鎮長行銷濕地觀光
嘉義縣沿海布袋鎮、義竹鄉鹽田環境與養殖漁業，造就全台數量最多度冬水鳥樂園，吸引愛鳥人士，尤其國際瀕危鳥種黑面琵鷺，今年在布袋棲地數量創新高，普查記錄到最高峰1429隻。
豐富鳥類生態成為嘉縣沿海觀光資源，新科布袋鎮長蔡瑋傑、義竹鄉長黃政傑就職後，與高雄鳥會合作，邀縣府農業處長許彰敏推廣結合鳥類生態及地方產業觀光賞鳥活動，定14日周末上午8點半到11點半，在布袋濕地生態園區，舉行免費鳥類自然觀察活動。
過年將近，年節應景食品烏魚子是布袋、義竹名產，縣府推薦民眾報名鳥類自然觀察活動，活動結束可到布袋觀光魚市場，享用海味午餐，採購節伴手禮，賞鳥、吃美食、買伴手禮一次滿足。報名全程參加賞鳥活動民眾，可獲得洲南鹽場鹽包小禮物。
高雄鳥會說，布袋濕地生態園區是國家級重要濕地，前身是六、七區鹽田，14年前由嘉縣府打造成濕地生態園區，在鹽田建造水中島，供給水鳥棲息，園區保留洗鹽場等，現由雲嘉南濱海國家風景管理處維護管理。
園區呈現深淺不同濕地型態，棲地品質良好，鳥況極佳，經常可見琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、紅嘴鷗、黑腹燕鷗、反嘴鴴、青足鷸、小青足鷸、東方環頸鴴、小環頸鴴等在覓食、休息。
縣府與鳥會合作，近年推動布袋濕地生態園區鳥類生態觀察活動，每年9月到隔年4月候鳥季節，每月1次，14日上午在布袋濕地生態園區，免費舉辦鳥類觀察活動，有興趣參加民眾可上網報名參加：https://kwbs.neticrm.tw/civicrm/event/info?reset=1&id=110。
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