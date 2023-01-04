快訊

雄三飛彈經緯儀竟送山東維修 中科院：已立即資安鑑定

強迫捐獻擴堂？宋逸民：按教友心意 沒拿任何一毛錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑琵布袋度冬數量創新高 義竹布袋新科鄉鎮長行銷濕地觀光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣沿海布袋鎮、義竹鄉鹽田環境與養殖漁業，造就全台數量最多度冬水鳥樂園，吸引愛鳥人士。圖／高雄鳥會提供
嘉義縣沿海布袋鎮、義竹鄉鹽田環境與養殖漁業，造就全台數量最多度冬水鳥樂園，吸引愛鳥人士。圖／高雄鳥會提供

嘉義縣沿海布袋鎮、義竹鄉鹽田環境與養殖漁業，造就全台數量最多度冬水鳥樂園，吸引愛鳥人士，尤其國際瀕危鳥種黑面琵鷺，今年在布袋棲地數量創新高，普查記錄到最高峰1429隻。

豐富鳥類生態成為嘉縣沿海觀光資源，新科布袋鎮長蔡瑋傑、義竹鄉長黃政傑就職後，與高雄鳥會合作，邀縣府農業處長許彰敏推廣結合鳥類生態及地方產業觀光賞鳥活動，定14日周末上午8點半到11點半，在布袋濕地生態園區，舉行免費鳥類自然觀察活動。

過年將近，年節應景食品烏魚子是布袋、義竹名產，縣府推薦民眾報名鳥類自然觀察活動，活動結束可到布袋觀光魚市場，享用海味午餐，採購節伴手禮，賞鳥、吃美食、買伴手禮一次滿足。報名全程參加賞鳥活動民眾，可獲得洲南鹽場鹽包小禮物。

高雄鳥會說，布袋濕地生態園區是國家級重要濕地，前身是六、七區鹽田，14年前由嘉縣府打造成濕地生態園區，在鹽田建造水中島，供給水鳥棲息，園區保留洗鹽場等，現由雲嘉南濱海國家風景管理處維護管理。

園區呈現深淺不同濕地型態，棲地品質良好，鳥況極佳，經常可見琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、紅嘴鷗、黑腹燕鷗、反嘴鴴、青足鷸、小青足鷸、東方環頸鴴、小環頸鴴等在覓食、休息。

縣府與鳥會合作，近年推動布袋濕地生態園區鳥類生態觀察活動，每年9月到隔年4月候鳥季節，每月1次，14日上午在布袋濕地生態園區，免費舉辦鳥類觀察活動，有興趣參加民眾可上網報名參加：https://kwbs.neticrm.tw/civicrm/event/info?reset=1&id=110。

嘉義縣沿海布袋鎮、義竹鄉鹽田環境與養殖漁業，造就全台數量最多度冬水鳥樂園，吸引愛鳥人士。圖／高雄鳥會提供
嘉義縣沿海布袋鎮、義竹鄉鹽田環境與養殖漁業，造就全台數量最多度冬水鳥樂園，吸引愛鳥人士。圖／高雄鳥會提供
嘉義縣沿海布袋鎮、義竹鄉鹽田環境與養殖漁業，造就全台數量最多度冬水鳥樂園，吸引愛鳥人士。圖／高雄鳥會提供
嘉義縣沿海布袋鎮、義竹鄉鹽田環境與養殖漁業，造就全台數量最多度冬水鳥樂園，吸引愛鳥人士。圖／高雄鳥會提供

濕地 生態園區 賞鳥
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

立法院民主議政園區14日名家揮毫贈春聯 還有傳統技藝表演

彰化竹塘水環境教育園區「祂」揭牌 全體無異議通過

台17台南北門轎車翻覆車禍 再添亡魂已3死

打造「好美」花村 嘉義布袋好美里推動社區種九重葛

相關新聞

營區警報大響！軍人見兩團黑影私闖偷雞 竟是「雪山之王」揪團犯罪

中國大陸一處軍營近日警報大響，值班軍人一看發現「兩個大黑影」在營區內遊蕩，甚至還偷走了連隊放在外頭的雞肉。事後發現這兩團黑影是先前被目擊的「雪山之王」雪豹，疑似因為餓到受不了才下山覓食。

影／花蓮首例浣熊出沒木瓜溪 九河局攜手林管處縣府通緝

水利署第九河川局辦理木瓜溪生態廊道計畫，在木瓜溪高灘地監測到有外來強勢物種「浣熊」出沒，為花蓮第一起野外浣熊通報。初步研...

黑琵布袋度冬數量創新高 義竹布袋新科鄉鎮長行銷濕地觀光

嘉義縣沿海布袋鎮、義竹鄉鹽田環境與養殖漁業，造就全台數量最多度冬水鳥樂園，吸引愛鳥人士，尤其國際瀕危鳥種黑面琵鷺，今年在...

邊牧貼媽媽孕肚取暖 聽見胎動聲「感動到開飛機耳哭了」：是小主人的聲音

毛小孩總是相當貼心。一隻邊牧靠在懷孕八個月的媽媽身邊聽胎動聲，等好久終於聽到了讓牠相當驚喜又開心，露出驚訝的神情還大開飛機耳，甚至眼眶內還有點淚水，就像是在說「這就是未來小主人的聲音嗎」，可愛的模樣讓不少網友直呼暖心。

真實招財貓！女遇浪橘主動討摸 靠近牠卻暴衝伸掌拍地..低頭才發現錢掉了

真正的招財貓！一名女子在路上看到一隻浪橘貓覺得牠很可愛想過去摸摸拍照，結果才剛靠近沒多久，浪貓立刻往自己這邊走來，本來還以為說是個主動親人的浪貓，沒想到下秒貓咪立刻伸出自己的手掌，示意女子「你鈔票掉地上了」，超貼心的行為讓網友都看傻了。

為什麼橘貓是公的三花是母的？專家揭貓咪花色與性別的秘密 1狀況是例外

養貓的飼主們都知道，玳瑁和三花貓都是雌貓，而橘貓則多數是公貓，大家知道原因是為什麽嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。