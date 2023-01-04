黑琵布袋度冬數量創新高 義竹布袋新科鄉鎮長行銷濕地觀光

真正的招財貓！一名女子在路上看到一隻浪橘貓覺得牠很可愛想過去摸摸拍照，結果才剛靠近沒多久，浪貓立刻往自己這邊走來，本來還以為說是個主動親人的浪貓，沒想到下秒貓咪立刻伸出自己的手掌，示意女子「你鈔票掉地上了」，超貼心的行為讓網友都看傻了。

2023-01-04 11:27