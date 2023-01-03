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中山大學獼猴慘遭流浪犬咬死 網友：嘉義小黑狗來索命？

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣獼猴示意圖。與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片
台灣獼猴示意圖。與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片

高雄中山大學向來以「獼猴多」著稱，不過近日有網友在元旦當天發現獼猴遭流浪犬攻擊，獼猴奄奄一息倒在地上。事件曝光後引發網友兩極看法，有人認為浪犬今天咬死猴子，日後便可能咬人，也有人表示大概是上回在嘉義被獼猴餓死的小黑狗來索命了。

近日有網友在臉書「生態大腸花論壇」發文分享在中山大學宿舍區發生的「犬殺事件」，該名網友表示，當他到場時發現猴子已經奄奄一息，兩隻「凶手」流浪犬仍持續在附近徘徊，他也撥打電話到1999動保科通報。

該名網友指出，獼猴被攻擊倒地後，陸陸續續有不少學生圍觀，但大多以戲謔角度看待此事，「好像猴子活該一樣，無法意識到犬殺是一個嚴重問題，臺灣的生態教育還有很常一段路要走。」

消息也被轉載至PTT，引發網友討論，有人戲稱是「89猴遇到瘋狗」，留言區也有兩極看法，有人替本土種的獼猴發聲：「蠻難過的，現在會攻擊猴子，哪天難保不會攻擊學生」、「如果是貓被犬殺的話，圍觀者的態度就會是同情跟憤恨不平了，明明獼猴才是原生種，可憐的獼猴」、「中山日常，那邊野狗群超級兇」。

另一派網友則反駁，這也是大自然弱肉強食的一環：「若不是人飼養狗去殺猴，為什麼要介入」、「猴子群聚也能把狗玩死，有什麼好大驚小怪」、「要不要跟獅子說不要吃肉保護野生動物」、「希望你機車被弄倒，車廂被亂翻食物被搶的時候也能這樣想」。

此外，也有人想起去年底嘉義獼猴餓死小黑狗的事件：「狗狗界派來報仇的吧」、「上次的小黑狗來索命了」。

圖擷自生態大腸花論壇
圖擷自生態大腸花論壇

台灣獼猴 流浪犬 中山大學
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