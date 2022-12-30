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影／雞舍發現黑熊主動通報 獲8千元「生態服務」薪水成全台首例

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣卓溪鄉民蘇明生發現黑熊現身自家雞舍，主動通報並協助架設生態攝影機，今天獲頒8000元生態薪水，是全台第一人。記者王燕華／攝影
花蓮縣卓溪鄉民蘇明生發現黑熊現身自家雞舍，主動通報並協助架設生態攝影機，今天獲頒8000元生態薪水，是全台第一人。記者王燕華／攝影

為鼓勵保育瀕危物種，林務局今年10月新增台灣黑熊為生態服務給付對象，花蓮卓溪鄉秀巒部落族人蘇明生，本月22日在雞舍發現黑熊身影，主動通報花蓮林管處並配合裝設監視器，今天獲頒8000元「生態薪水」，成為全國首例。

卓溪鄉位於花蓮縣南區，是布農族為主的原住民鄉，近山地區是黑熊經常出沒的場域。52歲的蘇明生在秀巒部落長大，他說，從小就聽族中長輩說「黑熊是我們的朋友」，不能傷害牠，平常林管處也經常宣導，所以發現黑熊時第一個想法不是獵殺，而是立刻通報林管處，「沒想到會有獎金，嚇一跳」。

蘇明生回憶，22日傍晚5時許兒子到距住家約500公尺的雞舍附近察看水源，看到黑熊蹲著在喝水，馬上趕回家告知，隔天傍晚5時多他騎機車去察看，見一隻黑黑的東西往草叢慢慢走，到雞寮發現飼料全被拉出來，數一數養的11隻雞少了1隻母雞，研判是黑熊，立即通報花蓮林管處玉里工作站技術士余志剛。

林管處人員隔天一早到雞舍察看，發現8坨黑熊排遺、幾撮熊毛等，徵得蘇明生同意架設3台紅外線自動攝影機，23日、24日都錄到黑熊再次進入的身影。

林管處技士朱何宗表示，影像顯示這隻黑熊連續兩天在雞舍周圍走動、翻箱倒櫃覓食，逗留約1到2個小時，23日還拍到牠把飼料桶拖出來，在雞舍附近大口吃飼料、排遺，牠還把飼料袋拖到雞舍上方邊坡享用。從影像推估是成年公熊，根據資料，成年公熊站立身高可達180公分。

林管處23日即請蘇明生移走雞隻和飼料，24日黑熊再次造訪雞舍但撲空找不到食物，25日後再沒有現身。

花蓮林管處副處長王怡靖說，黑熊從今年10月納入生態服務給付，民眾通報可獲得獎金3000元，配合架設攝影機再發給5000元，這是自主通報部分。若部落成立巡守隊一年6萬元，發現黑熊蹤跡或協助老的山豬吊改成改良式陷阱，每年發給6萬元，發現蹤跡協助後續處理再加發5萬元。

林務局保育組長羅尤娟今天到花蓮出席表揚活動。她說，這是全國第一件黑熊生態給付，希望讓更多人重視黑熊生態、參與保育工作，讓人熊間和諧共處。現場也請來部落頭目林水源，用族語提醒族人與黑熊如何和平共處。

卓溪登山協會長年協助林管處巡守、保育黑熊，今天獲頒「友善黑熊團體」。理事長湯宗義表示，曾聽長輩說，有族人殺害黑熊煮食，黑熊循著人的氣味將該名族人全家殺害吃掉，因此布農族人不敢獵殺黑熊，若真的不小心被陷阱捕到，也不能馬上回家，要在離家很遠的山上停留一段時間，直到氣味消除。

林務局去年1月1日起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」將給付標的分為「瀕危物種生態服務給付」及「重要棲地生態服務給付」兩大類別，瀕危物種原本有石虎、草鴞、水獺與水雉，今年10月納入黑熊。

花蓮林管處在蘇明生雞舍架設紅外線自動攝影機，拍下黑熊再度現身畫面。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處在蘇明生雞舍架設紅外線自動攝影機，拍下黑熊再度現身畫面。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處今天在卓溪鄉舉辦台灣黑熊生態服務給付－自主通報表揚會，表揚通報的蘇明生及協助守護黑熊的卓溪鄉登山協會。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處今天在卓溪鄉舉辦台灣黑熊生態服務給付－自主通報表揚會，表揚通報的蘇明生及協助守護黑熊的卓溪鄉登山協會。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣卓溪鄉民蘇明生自主通報黑熊獲頒8000元生態薪水，成全國首例，今天與妻子一同出席受獎。記者王燕華／攝影
花蓮縣卓溪鄉民蘇明生自主通報黑熊獲頒8000元生態薪水，成全國首例，今天與妻子一同出席受獎。記者王燕華／攝影
林務局保育組長羅尤娟（左）、花蓮林管處副處長王怡靖（右）肯定卓溪鄉民蘇明生協助通報保育黑熊生態。記者王燕華／攝影
林務局保育組長羅尤娟（左）、花蓮林管處副處長王怡靖（右）肯定卓溪鄉民蘇明生協助通報保育黑熊生態。記者王燕華／攝影
花蓮林管處接獲通報到蘇明生雞舍察看，發現黑熊排遺。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處接獲通報到蘇明生雞舍察看，發現黑熊排遺。圖／花蓮林管處提供

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