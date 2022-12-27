半年內死了兩隻台灣黑熊 林務局發表紀錄片喚人熊省思

野放24天後，編號711/568東卯山黑熊被發現頭骨局部碎裂、疑遭槍傷致死；另有12月中，屏東傳出民眾騎機車載運黑熊「三貼」影片、充滿戲謔口吻讓社會難以接受；短短半年間，兩次保育類動物台灣黑熊受到獵殺死亡，引發外界對於黑熊保育的檢討與重視。

農委會林務局長林華慶表示，將修正「原住民狩獵管理辦法」，預計明年一月重新預告，辦法中修正原住民傳統狩獵規範，從事先申請區域、狩獵物種，改為事後申報，同時不可侵犯其他獵場；他說，沒有任何原民狩獵、傳統祭儀需要用到「台灣黑熊」，真正的原住民獵人不捕獵黑熊。

林務局今天舉行「一隻台灣黑熊之死－711 / 568的人間記事」紀錄片發表會，明年元旦在台中科博館首映。片中紀錄東卯山黑熊從109年10月至111年5月間，歷經2次中陷阱、救傷、癒後野放，最終仍不幸遇害的過程，希望引起人熊理性互動省思。

林華慶說，學界推估，台灣黑熊族群2010年約400隻左右，實際數量不可考，過去10年，不管棲地維護，或商業狩獵取締，黑熊族群數量應比過去推估更好；從民國106年開始推動原住民狩獵自主管理，目前有12個部落、組織參與，希望回復原住民傳統狩獵重要核心精神「永續」、敬重自然，原民傳統運用台灣自然資源已有一套自然共生法則，過去三、四十年來，野保法或其他法令對原民狩獵有強力抑制，使原民狩獵很大一部分轉為地下化，使狩獵永續精神無法傳承，部分狩獵活動脫離常軌。

他說，這幾年與原民部落團體合作，讓部落自律、良幣逐劣幣，同時協助政府監測；大法官釋憲後展開修正原住民狩獵管理辦法，明年一月再重新預告，針對原民傳統狩獵進行新規範，主要是申請方式更簡便，且符合原民傳統慣習，比如，過去規定要先申請寫明要狩獵甚麼物種、幾隻，但這規定是強人所難，狩獵並不能知道會獵到甚麼，違反原民不能事先跟上天要東西的慣習，現在改為先登記，再將狩獵成果事後回報，若沒回報，下次申請就不許可。