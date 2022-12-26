快訊

直播／較上周增37%！本土確診今增14,162例、境外72例 14人病歿

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

微服出巡？蔣萬安現身員工餐廳用餐 推薦一定要吃這項食物

北市動物園二趾樹獺新成員 個性溫馴配合度高

中央社／ 台北26日電

台北市立動物園今天宣布好消息，二趾樹獺有新成員誕生，是來自花蓮的「蘇珊」與園內個體「葉橙」配對所產下，寶寶出生時體重較輕，但目前已頭好壯壯，且個性溫馴。

台北市立動物園透過新聞稿表示，在2019年從花蓮新光兆豐休閒農場搬家到台北的二趾樹獺「蘇珊」，與園內彩虹家族成員「葉橙」經過2年磨合後，今年10月31日產下一隻寶寶。由於當天剛好是萬聖節，寶寶被保育員取名為「珊萬」。

動物園表示，「蘇珊」、「葉橙」住在穿山甲館的後場，保育員幾乎沒觀察到兩隻樹獺有任何互動，「葉橙」就像是絨毛玩偶一樣，除了吃飯以外，都用同樣的動作、在同樣的位置吊掛著；「蘇珊」則個性溫馴，與保育員互動良好。

動物園指出，因為牠們看似毫無交集，「珊萬」的出生令人十分驚喜，不過「珊萬」出生時較一般幼仔的體重輕，甚至持續下降，所以保育員趕緊額外幫忙補充羊奶，「珊萬」的體重才開始回穩，現在已超過600公克。

動物園表示，「珊萬」的個性溫和，很像牠的父母，例如牠在測量體重時不會發出叫聲，所以不會引發媽媽「蘇珊」護幼，等保育員量完體重後，只要將「珊萬」靠近「蘇珊」的腹部，「珊萬」就會自行緩慢地爬回媽媽的懷抱。

動物園說明，由於「珊萬」目前太幼小，等牠長大、能夠獨立生活後，就有機會與民眾見面，而民眾現在可以到穿山甲館看「珊萬」的叔叔「葉黃」、「葉紫」和「葉夏」，不過觀察樹獺需要敏銳的觀察力及一點緣分，因為牠們平常都躲在樹葉後、巢箱裡或仿岩的隙縫中。

動物園 樹獺
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

破除刻板印象 信義房屋觀察：三重國小站商圈吸引北市買盤

熊貓樂樂、丫丫在美「瘦」氣 中網友怒

動物園內最大惡棍是誰？飼育員手繪「抖S臉」訴極惡罪行：令人火大

北市動物園準備「耶誕大餐」 兩棲爬蟲類餐點超豐富

相關新聞

憾！東石鄉公獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 家畜所：解剖釐清

日前嘉義東石鄉引起各界關注的公獼猴抱隻小黑狗事件，今天傳出家畜所人員發現小黑狗，掛於樹上不幸死亡消息，而是遭公獼猴虐死或...

他叫哈士奇握手「開啟神秘開關」二哈狂擼超謎動作 網笑：眼神一看就很純

這隻二哈絕對純！一名飼主要哈士奇秀握手絕活，但這隻二哈卻不斷原地轉圈，動作還相當浮誇，令飼主傻眼。

潛水客誤闖海底洞窟 他慘遭「人臉暴牙怪魚」狠咬小腿當場痛到尖叫

潛水可以飽覽漂亮的海洋水下風景，但也要注意會不會惹怒海洋生物。一名男子潛水的時候經過魚的巢穴，就慘遭一隻「人面魚」張嘴狠咬，讓他嚇得在水裡大聲尖叫罵髒話。

柯基看醫生笑嘻嘻故作堅強 鏡頭一轉卻被身體出賣「小短腿狂抖」

當飼主帶寵物去看獸醫時，毛小孩大都是心不甘情不願，反應通常是一臉「剉咧等」。有網友就在微博上分享一段影片，是狗狗看醫生時意外地面帶微笑，然而身體卻不小心露出「破綻」，讓大家笑說看來狗狗是故作堅強。

男子在「狗狗公車」上高歌 瞬間讓全場毛乘客尷尬癌發作：好想回家…

學生時期校外教學時，大家在巴士上唱歌同樂是不少人心中難忘的回憶。在國外就有網友分享了一段影片，可以看到當有人在一輛載滿狗狗的車上唱歌時，這些毛小孩似乎是不怎麼捧場。

血庫熱血勇士 狗貓捐血 只能捐到8歲

犬、貓也能成為熱血勇士！現代人重視毛小孩，毛小孩健康產業成為發展趨勢，當狗貓遇重大意外、大量失血、腫瘤、生病等問題時，急需捐血拯救生命，國立屏東科技大學於2016年成立全台首座獸醫輸血醫學中心的公益動物血庫，秉持「健康的動物可以捐血幫助他們的同伴」，鼓勵飼主們帶著健康毛孩們挺身而出，招募146名合格捐血犬貓，捐血次數達493次，高市消防局、屏東縣消防局的搜救犬也是捐血的勇士之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。