快訊

傳徐國勇接手周玉蔻「辣新聞」時段 民視回應了

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

芬蘭國鳥黃嘴天鵝落單迷航在苗栗過冬 賞鳥請保持距離

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台灣野鳥保育協會理事王國衍希望大家在賞鳥時要保持距離，避免驚嚇到這個遠道而來的嬌客。圖／台灣野鳥保育協會理事王國衍提供
台灣野鳥保育協會理事王國衍希望大家在賞鳥時要保持距離，避免驚嚇到這個遠道而來的嬌客。圖／台灣野鳥保育協會理事王國衍提供

苗栗縣通霄漁港附近的魚塭養殖專區近來出現了一隻大天鵝，常吸引許多生態攝影愛好者前往拍攝，台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷表示，這隻是芬蘭國鳥黃嘴天鵝，過冬時會停留在日本或是朝鮮半島，研判是和家族遷徙時失散成為迷鳥，才會出現在台灣。

黃蜀婷說，這隻黃嘴天鵝應該還是一年級生的幼鳥，可能是家族遷徙時落單，成了迷航的「迷鳥」，希望在台灣過冬後，能回歸族群北返。她也建議，附近魚塭有大型風機，對候鳥有一定的影響，希望未來政府在規劃綠能時，可以避開鳥類遷徙的熱區，保護千千萬萬的鳥類。

台灣野鳥保育協會理事王國衍也說，迷鳥級的天鵝在台灣很罕見，希望大家在賞鳥時要保持距離，避免驚嚇到這個遠道而來的嬌客。

這隻黃嘴天鵝應該還是一年級生的幼鳥，可能是家族遷徙時落單，成了迷航的「迷鳥」，才會出現在台灣。圖／台灣野鳥保育協會理事王國衍提供
這隻黃嘴天鵝應該還是一年級生的幼鳥，可能是家族遷徙時落單，成了迷航的「迷鳥」，才會出現在台灣。圖／台灣野鳥保育協會理事王國衍提供

天鵝 賞鳥
想看可愛萌寵、健康保健資訊、教養方法、帶毛孩吃喝玩樂，快來加入寵物部落FB粉絲團！ 點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

學生營養午餐一國多制 苗栗縣長當選人鍾東錦擬辦法統一

水利署把握苗栗降雨 啟動3水庫人工增雨

苗栗車手南下詐取老翁45萬 南警北上查緝到案

鐵工男缺錢買毒…無師自通改造槍枝 新北刑大南下苗栗逮人

相關新聞

他土裡挖到「詭異氣球長出龜頭蛙手」還擠雙下巴 專家揭特有種神祕身份

這種奇特生物竟不是幻想種。一名男子正在進行挖掘作業時發現一隻詭異生物，身體像是吹起來的氣球，但頭部像烏龜、腳部像青蛙，如此「龜頭蛙身」的詭異生物讓不少網友瘋猜牠的品種是什麼。

快槍俠兔兔「電動馬達狂震」完事秒倒地好迷濛 網笑：廣告都在騙

兔子的繁殖力相當驚人，一段公兔乍看「馬上風」的影片更讓許多人大開眼界。影片中的公兔在交配時出現跨騎行為，短短幾秒內屁股有如電動馬達般抖動，隨即全身縮起來倒在一旁。快槍俠的過程曝光後，不少網友笑說「XX電池說持久，都是騙人的」。

鰻魚全身僵硬躺缸底動也不動！丟2隻泥鰍進去竟原地復活 5秒還魂片曝光

有時候看到寵物一動也不動總會擔心出事。一名喜歡養魚當寵物的男子某天發現自己養的鰻魚沉在水缸底一動也不動，嚇得他以為鰻魚死掉了，用棍子伸進水裡戳一戳也都沒反應，男子連忙試試看用食物測試鰻魚還有沒有活著，結果把泥鰍丟進去之後鰻魚「立刻還魂」大快朵頤起來，讓飼主當場傻眼。

她撿回「抹布醜狗」滿身泥臭爆！養8個月變長腿仙女發現撿到寶：價值6位數

這真的是撿到寶了。一名女子幾個月前在路上看到一隻嚴重皮膚病、又髒又臭還全身毛髮打結的流浪狗，因為看牠很可憐決定帶回家領養，經過8個月細心照顧後，這隻狗狗竟然被發現是相當名貴的巨型貴賓犬，價值可達數十萬甚至上看百萬。

貓皇尾巴燒成火球「有9條命沒在怕」 汪星人嚇歪退好幾步：芭比Q了

注意看這隻貓太狠了？一隻貓咪原本在客廳的桌子上走來走去，不過主人前腳才剛離開，貓皇的尾巴就瞬間被蠟燭點燃竄出火光，嚇壞一旁的汪星人。神奇的是貓咪尾巴上的火很快就自己熄滅，似乎完全不當一回事，被網友笑說「還有8條生命啦～」

【動物冷知識】對入侵者毫不留情！袋熊靠這「致命一招」粉碎敵人頭顱

哈囉大家好，我是帽帽！ 前年澳洲大火，澳洲報導袋熊因為讓其他森林動物到自己的洞穴裡避難而爆紅，這麼溫柔可愛的袋熊，卻有一招自保技能，能夠反殺他們的捕食者！ 今天我一起來看看動物的反殺技能吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。