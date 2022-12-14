芬蘭國鳥黃嘴天鵝落單迷航在苗栗過冬 賞鳥請保持距離
苗栗縣通霄漁港附近的魚塭養殖專區近來出現了一隻大天鵝，常吸引許多生態攝影愛好者前往拍攝，台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷表示，這隻是芬蘭國鳥黃嘴天鵝，過冬時會停留在日本或是朝鮮半島，研判是和家族遷徙時失散成為迷鳥，才會出現在台灣。
黃蜀婷說，這隻黃嘴天鵝應該還是一年級生的幼鳥，可能是家族遷徙時落單，成了迷航的「迷鳥」，希望在台灣過冬後，能回歸族群北返。她也建議，附近魚塭有大型風機，對候鳥有一定的影響，希望未來政府在規劃綠能時，可以避開鳥類遷徙的熱區，保護千千萬萬的鳥類。
台灣野鳥保育協會理事王國衍也說，迷鳥級的天鵝在台灣很罕見，希望大家在賞鳥時要保持距離，避免驚嚇到這個遠道而來的嬌客。
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