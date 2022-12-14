金剛猩猩愛啃樹皮 差點剝光榕樹！動物園急護樹

台北市立動物園的大猩猩們，經常一早就在啃樹皮，讓遊客好奇「牠們的肚子有這麼餓嗎？動物園難道沒有提供足夠的食物嗎？」園方解釋，大猩猩主要食物中葉子占大部分，尤其Iriki和Tayari剛到台北動物園時，差點把活動場裡的榕樹環狀剝皮，讓園方嚇得趕緊啟動護樹任務。

動物園表示，西部低地大猩猩生活於非洲的熱帶雨林，是植食性的動物，在野外會吃大量的植物，牠們的主要食物是葉子、果實和根，其中葉子占主要部分，而植物上的昆蟲常是不小心一起被吃掉的。由於植物的營養低，大猩猩大部分的時間都在進食，大量的植物性食物發酵產生氣體，使牠們的肚子看起來鼓鼓的。

動物園表示，園方也盡量的豐富大猩猩的食譜，除山黃麻，也會加碼榕樹和竹子，再搭配少量的根莖類和蔬果，但每天早上9點半第一餐，可以看到大猩猩會熟練的把樹枝抽出，將樹葉全部集中在另一個手掌中，並把把樹葉一丟啃起樹枝。

動物園表示，有趣的是，迪亞哥、Iriki、Tayari雖然各據一方，但都會不約而同的啃起樹皮，因為牠們是樹皮的愛好者，尤其Iriki和Tayari剛到台北動物園時，還差點把活動場裡的榕樹環狀剝皮，園方只好趕緊啟動護樹任務。