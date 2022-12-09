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台北動物園紅毛猩猩秀彩回到媽媽懷抱 互動萌翻保育員
台北市立動物園今天表示，今年6月出生的的紅毛猩猩寶寶秀彩滿6個月了，先前都由保育員人工哺育的秀彩最近終於重回媽媽「可秀」的懷抱了，園方認為隨著秀彩自主移動與採食能力成長，母女融洽共同生活的日子即將到來。
台北動物園表示，當初可秀因發生植入性胎盤症狀，秀彩被緊急啟動人工哺育，經過保育員半年的辛勤拉拔照養與動物訓練，秀彩終於重回媽媽的懷抱。
台北動物園表示，保育員在秀彩約四個月大時，就循序漸進地進行各種母女親近互動，例如引導可秀隔網哺乳，除了讓秀彩能補充營養，也讓可秀習慣寶寶吸吮的動作。而「抱小孩就給糖」的獎勵策略更是效果顯著，可秀現在可以說是「彩不離手」，而秀彩也都會依偎著媽媽，看起來非常安心。
台北動物園表示，六個月大的秀彩垂直攀爬的能力日漸增長，但還無法自如移動行走，高低差較大的戶外活動場對秀彩來說還是太危險，所以保育員目前安排秀彩白天在內欄舍活動。母女倆會在內欄舍一同共享早餐，秀彩看著可秀吃樹葉吃得津津有味，會好奇地抓起菜葉揮舞，也會學著放到嘴裡嘗嘗。
台北動物園表示，享用完早餐後就是母女一起「上課」的時間，保育員以各種切塊水果當訓練獎勵，讓可秀與秀彩的「上課」認真度持續維持高點。下課後可秀去戶外活動時，秀彩便自得其樂地在室內欄舍中攀爬探索；若天候不佳，可秀則會和秀彩一起待在溫暖的室內欄舍。
台北動物園表示，保育員還捕捉到可秀幫秀彩披毛毯的溫馨畫面，看著可秀開始學習如何照顧好自己的寶寶，保育員感到十分欣慰。而晚上秀彩回到專屬的嬰兒床休息，在欄舍肌力訓練一整天的秀彩，在保育員關上燈後竟瞬間「斷電」，馬上倒頭呼呼大睡，十分逗趣可愛。
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