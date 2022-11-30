【動物冷知識】「一學校的魚」是啥意思？動物界抱團、尷尬都是形容這狀況
哈囉大家好，我是帽帽！
中文會以一隻、一頭、一條、一匹等量詞來稱呼一群動物。
英語中，不同動物也會使用不同量詞來搭配，把動物形容的更活靈活現！
今天一起來看動物英文的量詞冷知識吧！
「school」這個詞最早來源於荷蘭語「schole」，最早是指「群體」的意思，所以英語保留了這種用法，專指海洋動物。
也可以用來表達其他海洋生物，例如：
a school of dolphins：一群海豚
a school of sharks：一群鯊魚
a school of whales：一群鯨魚
一學校的鯊魚與鯨魚，用想的就好恐怖！
企鵝父母去捕魚的時候，企鵝寶寶會群聚在一起取暖，也會有一隻較為年輕的企鵝照顧他們，這種行為被稱為「企鵝托兒所」。
大貓熊是獨居動物，平常缺乏社交活動，所以群聚在一起特別尷尬嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言