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【動物冷知識】「一學校的魚」是啥意思？動物界抱團、尷尬都是形容這狀況

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

中文會以一隻、一頭、一條、一匹等量詞來稱呼一群動物。

英語中，不同動物也會使用不同量詞來搭配，把動物形容的更活靈活現！

今天一起來看動物英文的量詞冷知識吧！




「school」這個詞最早來源於荷蘭語「schole」，最早是指「群體」的意思，所以英語保留了這種用法，專指海洋動物。

也可以用來表達其他海洋生物，例如：

a school of dolphins：一群海豚

a school of sharks：一群鯊魚

a school of whales：一群鯨魚

一學校的鯊魚與鯨魚，用想的就好恐怖！




企鵝父母去捕魚的時候，企鵝寶寶會群聚在一起取暖，也會有一隻較為年輕的企鵝照顧他們，這種行為被稱為「企鵝托兒所」。




貓熊是獨居動物，平常缺乏社交活動，所以群聚在一起特別尷尬嗎？

參考連結：123

企鵝 貓熊
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