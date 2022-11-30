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竹市毛寶貝同樂會12月3日登場 限量免費寵物健檢

中央社／ 新竹市30日電
新竹市政府舉辦專屬萌寵盛事「2022毛寶貝同樂會」，將於12月3日在左岸狗狗公園登場，現場設立免費寵物健檢、狂犬病疫苗及晶片注射攤位。圖為「2021毛寶貝同樂會」活動情形。（新竹市政府提供）中央社
新竹市政府舉辦專屬萌寵盛事「2022毛寶貝同樂會」，將於12月3日在左岸狗狗公園登場，現場設立免費寵物健檢、狂犬病疫苗及晶片注射攤位。圖為「2021毛寶貝同樂會」活動情形。（新竹市政府提供）中央社

新竹市政府今天指出，專屬萌寵盛事「2022毛寶貝同樂會」將於12月3日在左岸狗狗公園登場，現場設立免費寵物健檢、狂犬病疫苗及晶片注射攤位。

新竹市代理市長陳章賢在新竹市政府今天發布新聞稿中表示，前新竹市長林智堅上任後，將新竹市動物收容所改建為動物保護教育園區，提升動物中途收容品質，並推動認養送首年寵物險，提供流浪犬貓更完善醫療照護。市府近期也將推出寵物遺體火化服務，讓飼主安心送毛孩走完最後一程。

陳章賢指出，竹市府近年也規劃左岸狗狗公園，改造擴大至1.16公頃，內設有大小型犬區、26組遊戲設施，為竹市首座符合「台灣動物保護行政監督聯盟」標準的狗狗示範公園，提供毛孩優質運動場地，也逐步完善新竹市友善動物環境。

「2022毛寶貝同樂會」，新竹市產業發展處長許智堡表示，共規劃5項趣味競賽，透過遊戲讓飼主與毛孩留下珍貴難忘回憶，邀請飼主帶著毛孩大展身手，競賽採報名制、人人有獎，即日起開放線上報名

新竹市動物保護及防疫所長楊家民指出，為宣導寵物狂犬病預防注射及寵物登記的重要性，今年活動現場設立寵物免費健檢（限量60名）、免費晶片及疫苗注射攤位（限量100名），邀請飼主帶毛孩踴躍接種。

新竹市產業發展處表示，「2022毛寶貝同樂會」從當天上午10時至下午4時止，報名競賽的毛孩須植入晶片，落實動保法，主辦單位也將於競賽檢錄時掃描確認。現場也設有毛孩周邊市集，活動詳情可上臉書（Facebook）專頁「2022毛寶貝運動會」查詢。

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