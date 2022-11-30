高雄壽山動物園改造完成 12月16日重新開園試營運

高雄市觀光局今天宣布，壽山動物園歷經1年多改造，12月16日重新開園試營運。新建空中廊道、廣場噴泉等，還設有2座「山屋」，讓遊客可進入室內一窺動物生活空間。

壽山動物園於民國67年成立於西子灣，75年搬到壽山現址，因設施老舊，市府去年8月啟動改造工程，打造更符合動物福祉、友善參觀空間的現代化動物園。

高雄市觀光局今天透過新聞稿宣布，歷時1年多改造工程，壽山動物園即將於12月16日重新開園試營運。高雄市長陳其邁表示，未來壽山動物園將創造更多美好故事，延續跨世代共同回憶，讓動物與人類友善共存。

改造後的壽山動物園，親水廣場設有噴泉，讓小朋友可在清涼的水池打水仗。新建的空中廊道長440公尺，串接各動物展區，廊道下還懸掛4座觀察廊，讓民眾可近距離觀賞動物。此外，也改善獸舍的通風、清潔與排水功能。

園內還設置2座山脈意象的建築「水豚山屋」及「黑熊山屋」，遊客可透過空中廊道進入山屋，一窺動物生活空間。園區內3隻黑猩猩，也搬到有大樹、岩山、瀑布及流水環繞的新家，遊客可站在雨豆樹下透過玻璃觀景窗直視黑猩猩。