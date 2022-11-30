我的寵物小孩／少一隻耳朵的QQ 眼睛會說話

QQ是隻小型約克夏，今年4歲，由於剛出生時一隻耳朵被大狗咬掉，寵物店賣不出去，因此來到我家。牠非常可愛（cute）、安靜（quiet），因此取名QQ。

為了訓練QQ在狗馬桶上大小便，每隔一段時間，就會把牠丟進底部放置狗尿片的紙箱，並且以自家烘烤的雞肉乾作為獎賞，兩個月後，牠就自動在狗尿片大小便了。

QQ在晚間經常躁動不安，獸醫師診斷結果，認為外耳不見那隻耳朵的內耳在身體裡面潰爛所致，建議手術挖掉。照電腦斷層掃描、掃描結果送美國判讀及手術，花了將近10萬元，幸好手術成功。

QQ是公狗，卻像小女生般撒嬌，晚上喜歡睡在床上，剛開始不懂牠想要下床小便，沒理會牠，那是QQ唯一一次在床上小便，從此以後再也沒發生過。

QQ雖然只有一隻耳朵，但聽力、視力完全沒受影響。QQ非常聰明，想吃飯、點心、外出散步、刷牙、上床睡覺，都會發出不同聲音或用不同眼神表達，牠是一個不會說人話的毛小孩，卻聽得懂我們和牠說的話。

QQ不喜歡被束縛，天寒給牠穿上衣服，牠就待在原地一動也不動；外出散步給牠綁上狗繩，牠就蹲坐在地上，怎麼拉牠就是不肯移動，只能將牠鬆綁。

感謝QQ成為我們的家人，不僅陪伴我們，還帶給我們許多歡樂。