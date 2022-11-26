投完票放鬆 柯文哲邀黃珊珊看大貓熊並與館方討論復育

今天投票日，台北市長柯文哲上午8點與夫人陳佩琪投完票之後，隨即前往台北市立動物園大貓熊館看大貓熊，並與館方討論復育貓熊工作。而柯文哲身邊也有無黨籍北市長候選人黃珊珊相陪，柯文哲說，因團團病逝後，讓許多民眾不捨，北市動物園會更積極討論保育貓熊方法。

至於也邀請前副市長黃珊珊陪同，是要放鬆選舉以來緊繃情緒，而兩人出現在動物園，也讓許多遊客驚喜搶拍。

柯文哲說，大貓熊「團團」、「圓圓」來台後，陪伴許多市民與國民度過美好時光，使許多民眾感到療癒。團團於選前病逝，令許多國人相當不捨，北市動物園多年來一直為復育貓熊盡心力，團團病逝後更積極討論保育貓熊的方法。