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投完票放鬆 柯文哲邀黃珊珊看大貓熊並與館方討論復育

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天投完票之後，邀請前副市長黃珊珊陪同逛動物園大貓熊館，表示要放鬆選舉以來緊繃情緒，而兩人出現在動物園也讓許多遊客驚喜搶拍。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天投完票之後，邀請前副市長黃珊珊陪同逛動物園大貓熊館，表示要放鬆選舉以來緊繃情緒，而兩人出現在動物園也讓許多遊客驚喜搶拍。圖／北市府提供

今天投票日，台北市長柯文哲上午8點與夫人陳佩琪投完票之後，隨即前往台北市立動物園貓熊館看大貓熊，並與館方討論復育貓熊工作。而柯文哲身邊也有無黨籍北市長候選人黃珊珊相陪，柯文哲說，因團團病逝後，讓許多民眾不捨，北市動物園會更積極討論保育貓熊方法。

至於也邀請前副市長黃珊珊陪同，是要放鬆選舉以來緊繃情緒，而兩人出現在動物園，也讓許多遊客驚喜搶拍。

柯文哲說，大貓熊「團團」、「圓圓」來台後，陪伴許多市民與國民度過美好時光，使許多民眾感到療癒。團團於選前病逝，令許多國人相當不捨，北市動物園多年來一直為復育貓熊盡心力，團團病逝後更積極討論保育貓熊的方法。

柯文哲表示，他今天特別趁空檔前往了解復育工作，也邀請前副市長黃珊珊陪同，放鬆選舉以來緊繃的情緒，兩人出現在動物園引發許多遊客驚喜搶拍。

台北市長柯文哲今天前往北市立動物園大貓熊館看大貓熊，並與館方討論復育貓熊工作。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天前往北市立動物園大貓熊館看大貓熊，並與館方討論復育貓熊工作。圖／北市府提供

貓熊 動物園 台北市長 黃珊珊 柯文哲 團團
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