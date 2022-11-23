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50公斤象龜挖洞逃家嚇壞居民 警動用農用推車送回

中央社／ 高雄23日電

高雄岡山有散步民眾發現龐然大物在田裡爬行，仔細看發現是蘇卡達象龜。員警到場發現重量達50公斤，只好借用農用推車移動，初判應是幾天前挖洞逃家，幸無大礙。

高雄市政府警察局岡山分局赤崁派出所員警20日晚間6時許在梓官區嘉展路巡邏時，被散步運動民眾攔下，稱有一龐然大物在附近田裡爬行，員警前往查看，發現是一隻體型龐大的烏龜

岡山分局今天發布新聞稿表示，有民眾認出這隻烏龜品種為蘇卡達象龜，常被人當作寵物飼養，研判應非野生動物，雖無攻擊性且活動力不高，但碩大體型著實嚇壞附近居民，研判應是鄰近民眾飼養。剛好有人認識飼主，因此委託飼主的哥哥前來處理。

岡山分局指出，這隻象龜體型龐大，重量高達50公斤，無法輕易搬動，員警及飼主哥哥借用農用推車，幾人合力將象龜搬上推車，過程中還貼心為象龜澆點水，最後象龜坐在推車上返家。

飼主的哥哥表示，這隻象龜很會挖洞，幾天前自己挖洞跑到外面去，讓飼主非常擔心，幸好象龜並無大礙，加上有熱心民眾及員警協助才能尋回。

岡山 卡達 烏龜
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