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候鳥稀客羅文鴨 飛來金城湖

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
羅文鴨雄鳥頭部及面部為金屬光澤的綠、銅色羽毛。圖／新竹鳥會Jimmy Yao提供
羅文鴨雄鳥頭部及面部為金屬光澤的綠、銅色羽毛。圖／新竹鳥會Jimmy Yao提供

竹市香山濕地金城湖近日迎來罕見的羅文鴨，吸引許多鳥友前往取鏡。市府指出，羅文鴨主要棲息在北方西伯利亞、蒙古，冬季多遷移至日本，台灣並不在羅文鴨遷徙路徑內，每年僅有零星幾隻會飛到台灣的濕地現蹤，是頗負盛名的「迷鳥」。

竹府產發處指出，冬候鳥羅文鴨披著一身棕灰色樸素外衣，雖未列入IUCN（紅皮書）瀕危目錄，但棲息地破壞和非法捕獵造成本物種數量銳減，需特別關注。

產發處說，羅文鴨體長約50公分，又稱「葭鳧」，代表蘆葦叢中的野鴨，主要棲息在北方西伯利亞、蒙古等地，冬季多遷移至日本、朝鮮及中國東部過冬，喜歡棲息內陸湖泊、沼澤等平靜水面，躲在近水植物叢中休息，非常不容易觀察到。

金城湖水鴨季到來，羅文鴨（左，頭部為綠色）隱身其中。圖／新竹市政府提供
金城湖水鴨季到來，羅文鴨（左，頭部為綠色）隱身其中。圖／新竹市政府提供

產發處說，往年1至3月也能觀察到羅文鴨雄鳥，身上有著鮮豔的繁殖羽，頭部及面部會轉變為金屬光澤的綠色及銅色羽毛，以及鐮刀狀長長的三級飛羽。

代理市長陳章賢表示，台灣位於東亞水鳥遷徙路線，紀錄鳥種約500多種，香山濕地為北台灣最大濱海濕地，生態資源豐富，過去在國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環，市府近年積極改善環境，去年全年紀錄共2萬多隻水鳥，保育類燕鴴及黑嘴鷗更是5年來最多。

濕地 日本 蒙古
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