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近千隻冬候鳥雁鴨鰲鼓濕地森林園區報到 賞鴨紓壓
冬候鳥紛紛抵台度冬，國際知名候鳥樂園、嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，又熱鬧起來，鰲鼓生態旅遊解說團隊調查，已有近千隻雁鴨在鰲鼓現身，大群琵嘴鴨目測約400隻以上。
鰲鼓濕地森林園區觀海樓，可發現熱愛群聚雁鴨群展現自我特色及擅長的覓食技巧。在水面上轉圈覓食能手「琵嘴鴨」，利用繞圈方式擾動水流，水中的食物碎屑就會自動浮上來。
體型小巧的「赤頸鴨」雄鴨，頭頂上那一抹金黃就是牠們的招牌；有媲美鴨界模特兒的「尖尾鴨」，脖頸修長搭配黑色尾羽纖細，頸上還有純白毛色，就是要吸引賞鴨人的相機。
在鰲鼓定居的「花嘴鴨」，經常到處遛小鴨群，牠們繁殖少則2、3隻，多則10來隻，堪稱育兒能手；迷你體型「小水鴨」，臉上鮮明的褐綠對比，讓人難忽略牠的存在；深褐色頭上有醒目大白眉的「白眉鴨」，輕點水面過濾食物則是牠們的絕技。
今年是鰲鼓濕地森林園區開園滿10周年；嘉義林區管理處將在12月辦理周年慶系列活動，併同東石自然生態展示館2樓「看見自然的律動」常設展開展，歡迎大家帶望遠鏡或相機，來鰲鼓濕地觀察鴨群或欣賞鳥群，請遵守「賞鳥三守則」：請勿高聲喧嘩，勿過分追逐目標鳥種，保持適當距離，如果附近有鳥類築巢，請盡速遠離，賞鳥諮詢請洽電東石自然生態展示館（05）3601801。
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