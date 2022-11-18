近千隻冬候鳥雁鴨鰲鼓濕地森林園區報到 賞鴨紓壓

冬候鳥紛紛抵台度冬，國際知名候鳥樂園、嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，又熱鬧起來，鰲鼓生態旅遊解說團隊調查，已有近千隻雁鴨在鰲鼓現身，大群琵嘴鴨目測約400隻以上。

鰲鼓濕地森林園區觀海樓，可發現熱愛群聚雁鴨群展現自我特色及擅長的覓食技巧。在水面上轉圈覓食能手「琵嘴鴨」，利用繞圈方式擾動水流，水中的食物碎屑就會自動浮上來。

體型小巧的「赤頸鴨」雄鴨，頭頂上那一抹金黃就是牠們的招牌；有媲美鴨界模特兒的「尖尾鴨」，脖頸修長搭配黑色尾羽纖細，頸上還有純白毛色，就是要吸引賞鴨人的相機。

在鰲鼓定居的「花嘴鴨」，經常到處遛小鴨群，牠們繁殖少則2、3隻，多則10來隻，堪稱育兒能手；迷你體型「小水鴨」，臉上鮮明的褐綠對比，讓人難忽略牠的存在；深褐色頭上有醒目大白眉的「白眉鴨」，輕點水面過濾食物則是牠們的絕技。