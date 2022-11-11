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棲地保育有成 黑面琵鷺嘉義沿海過冬數量創新高

中央社／ 嘉義縣11日電
嘉義縣農業處11日表示，千餘隻黑面琵鷺在布袋鹽田過冬，數量創近年新高。圖/嘉義縣農業處提供/中央社
嘉義縣農業處11日表示，千餘隻黑面琵鷺在布袋鹽田過冬，數量創近年新高。圖/嘉義縣農業處提供/中央社

嘉義縣農業處今天表示，保育團體維護黑面琵鷺棲地，今年將魚塭用水排進嘉義布袋鹽田，帶進魚蝦貝類等冬候鳥食物，成功吸引千餘隻黑面琵鷺在布袋鹽田過冬，數量創近年新高。

近日愛鳥人士紛紛湧入嘉義布袋鹽田，欣賞數量爆增的黑面琵鷺，嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱今天接受中央社記者訪問表示，因為棲地保育措施獲得成效。

石蕙菱說，高雄市野鳥學會自10月起開始進行布袋鹽田黑面琵鷺普查工作，發現今年黑琵數量比去年同期明顯增加，主要原因與布袋鹽田水位有關，布袋鹽田維持一定水位，並將魚塭的水排進鹽田時，帶進魚蝦貝類等冬候鳥食物來源吸引黑面琵鷺前來。

此外，根據特有生物中心布袋鹽田鳥類調查，從民國105年至107年（11月至12月）每次調查平均數量是515隻，108年至110年同期平均有945隻，顯示來布袋鹽田度冬黑面琵鷺有越來越多的趨勢。今年數目已突破千隻。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘告訴中央社記者，布袋鹽田觀察到的黑面琵鷺比去年多，約在1200隻以上，很容易就看到牠們的身影。

嘉義林管處指出，除了布袋鹽田，在東石的鰲鼓濕地森林園區也看得到黑面琵鷺；建議民眾賞鳥時穿著接近當地環境色澤的服裝，輕聲交談勿喧嘩，以免嚇走鳥類。

黑面琵鷺 嘉義 鰲鼓濕地
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