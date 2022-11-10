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影／武陵農場火刺木「狀元紅」結實纍纍 攝影師搶拍鳥兒大啖瞬間

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
繡眼畫眉啄食台灣火刺木果實。圖／武陵農場提供
繡眼畫眉啄食台灣火刺木果實。圖／武陵農場提供

台中市和平區武陵農場的台灣火刺木，又稱「狀元紅」，現為結實纍纍果期，吸引台灣特有種冠羽畫眉、白耳眉鳥、青背山雀、紅頭山雀與繡眼畫眉等嬌客大啖朵頤，更是攝影界年度賞鳥盛事，民眾能在樹下觀賞鳥兒進食、嬉戲，相當愜意。

武陵農場副場長胡發韜表示，台灣火刺木是台灣特有種，樹高約達5至6公尺，果實鮮紅似火且樹枝上有木質銳刺，故名火刺木。葉片形狀與鮮紅果實，如同古代狀元帽的帽翅(葉片)與狀元帽的裝飾(紅色果實)，因此又稱為「狀元紅」。

台灣火刺木是植物界著名的誘鳥植物，武陵農場收費站票口有幾株成排的巨型台灣火刺木，農場資深員工回憶，約1996年就已存在，因此樹齡應有26至27年，只是台灣火刺木的來源，因年代久遠已無法考證，迄今成謎。

胡發韜說，9月底到12月底是火刺木結實纍纍果期，同時吸引鳥兒來品嘗，上演武陵地區鳥類一年一度的超級饗宴，是賞鳥界年度盛事，不少攝影界鳥友拿著大炮攝影器材捕捉鳥類啄食台灣火刺木豔紅果實的精彩畫面。

在枝椏與果葉空隙間，可觀察到台灣特有種冠羽畫眉及白耳眉鳥、青背山雀、紅頭山雀、繡眼畫眉等嬌客，現正是觀察武陵鳥類的好時機。

冠羽畫眉啄食台灣火刺木果實。圖／武陵農場提供
冠羽畫眉啄食台灣火刺木果實。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場的台灣火刺木，又稱「狀元紅」，現為結實壘壘果期，吸引台灣特有種冠羽畫眉、白耳眉鳥、青背山雀、紅頭山雀與繡眼畫眉等嬌客大啖朵頤。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場的台灣火刺木，又稱「狀元紅」，現為結實壘壘果期，吸引台灣特有種冠羽畫眉、白耳眉鳥、青背山雀、紅頭山雀與繡眼畫眉等嬌客大啖朵頤。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場的台灣火刺木，又稱「狀元紅」，現為結實壘壘果期，吸引台灣特有種冠羽畫眉、白耳眉鳥、青背山雀、紅頭山雀與繡眼畫眉等嬌客大啖朵頤。圖／武陵農場提供
台中市和平區武陵農場的台灣火刺木，又稱「狀元紅」，現為結實壘壘果期，吸引台灣特有種冠羽畫眉、白耳眉鳥、青背山雀、紅頭山雀與繡眼畫眉等嬌客大啖朵頤。圖／武陵農場提供

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