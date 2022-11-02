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團團若過世遺體怎麼辦？ 動物園：不排除研究或教學

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
大陸專家魏明（左）、吳虹林（中）探視大貓熊「團團」、「圓圓」一家生活情形。圖／北市動物園提供
大陸專家魏明（左）、吳虹林（中）探視大貓熊「團團」、「圓圓」一家生活情形。圖／北市動物園提供

台北市立動物園貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，病程發展快速，大陸派吳虹林、魏明兩名專家來台探視，各界關注將來團團的遺體處理方式，動物園發言人曹先紹說，如果團團走了會快速做出討論，不排除作為研究或教學設定都有可能。

動物園今舉行記者會，多家國際媒體前來採訪，包括日本NHK、鳳凰衛視、新加坡聯合早報等均出席。針對將來團團的遺體處理方式，曹先紹說，全世界動物園在動物往生後，會依據研究或教學設定，考慮保留骨骼或皮毛，但如今科技日新月異，現在還可能保留精子、卵子及幹細胞等活體細胞，留存後續使用。

曹先紹說，有可能會把精子或卵子冷凍下來，許多極度瀕危的動物，碰不到交配對象，就有可能會做這樣的用途。但動物園夥伴都不希望團團狀況惡化快速，但如果真的不幸走了，會快速做出討論。

媒體問及，團團的遺體歸屬問題，曹先紹說，團團和圓圓是2008年與大陸透過「動物交換」方式，台北方面移撥梅花鹿及台灣野山羊，既然是動物交換，大貓熊的所有權就在台北；但他重申，動物是全人類公有財，應依據「生物多樣性公約」為優先。

媒體問及，北市動物園保育員接觸陸方專家是否有相關防疫措施？動物組大貓熊館長陳玉燕表示，兩位專家在大陸時，每天上班前要做快篩，昨下飛機抵台後也有快篩，確定為陰性後才入館，接下來會維持兩天要做一次快篩，且每天記錄體溫，而館內密切接觸者也要每天記錄體溫。

另外，動物園早已邀集台大生物資源暨農學院附設動物醫院、台大獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所、中興大學獸醫學院等獸醫師、專家學者，以及台大動科學系動物營養教授和台大醫院、台北榮總醫院腦神經科專業醫師等所組成的醫療顧問團。因此，園方也盼兩位大陸專家離台前，能安排與台灣醫療顧問團交流。

台北市立動物園大貓熊「團團」病況惡化，大陸專家吳虹林、魏明於昨晚抵台前往動物園探視團團一家，陪同的動物園人員吹笛子跟團團打招呼。記者胡經周／攝影
台北市立動物園大貓熊「團團」病況惡化，大陸專家吳虹林、魏明於昨晚抵台前往動物園探視團團一家，陪同的動物園人員吹笛子跟團團打招呼。記者胡經周／攝影
台北市立動物園大貓熊「團團」病況惡化，大陸專家吳虹林、魏明於昨晚抵台前往動物園探視團團一家，陪同的動物園人員吹笛子跟團團打招呼，大貓熊館長陳玉燕拿出吹笛說明。記者胡經周／攝影
台北市立動物園大貓熊「團團」病況惡化，大陸專家吳虹林、魏明於昨晚抵台前往動物園探視團團一家，陪同的動物園人員吹笛子跟團團打招呼，大貓熊館長陳玉燕拿出吹笛說明。記者胡經周／攝影

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