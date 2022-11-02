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嘉義布袋濕地逾千隻黑琵覓食 遠眺玉山與黑琵同框入鏡鳥友驚喜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮新塭濕地，黑琵棲息逾千隻，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天帶鳥友兒子蘇建維觀察，奈格颱風遠離，天氣放晴，從沿海遠眺清晰雄偉玉山主峰、北峰，與黑琵群飛同框入境，父子驚喜感動。圖／蘇建維提供
嘉義縣布袋鎮新塭濕地，黑琵棲息逾千隻，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天帶鳥友兒子蘇建維觀察，奈格颱風遠離，天氣放晴，從沿海遠眺清晰雄偉玉山主峰、北峰，與黑琵群飛同框入境，父子驚喜感動。圖／蘇建維提供

珍稀保育冬候鳥黑面琵鷺，紛紛抵台度冬！嘉義縣布袋鎮新塭濕地，黑琵棲息逾千隻，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天帶鳥友兒子蘇建維，前往觀察，奈格颱風遠離，天氣放晴，從沿海遠眺清晰雄偉玉山主峰、北峰，與黑琵群飛同框入境，父子驚喜感動。

蘇家弘說，昨天布袋新塭濕地天氣晴朗，跟兒子一起拍攝黑面琵鷺及白琵鷺，非常幸運拍攝台灣最高峰玉山主峰，與黑面琵鷺同框，非常難得，有1200隻黑面琵鷺及白琵鷺，反嘴鴴，大，中，小白鷺，蒼鷺一起覓食，從早上9點觀察拍攝到下午2點。非常開心，收獲滿滿。

蘇家弘帶兒子做生態觀察，傳承經驗及鳥生態知識，在蘇家弘指導下，鳥友兒子蘇建維，費時2年觀察記錄，發現黃頭鷺大軍由北而南遷徙，飛經9縣市16處據點。

黑面琵鷺抵台度冬，族群增加，鳥友質疑光電板到處架設，改變黑琵棲息覓食生態，棲地減縮，憂心濕地逐漸消失，以後再看不到黑琵，又這幾年黑琵來台度冬，都發生誤食含肉毒桿菌死魚造成死傷意外，鳥友呼籲政府重視，加強棲地巡護。

縣府畜產保育科說，4月高雄鳥會與農委會特生中心合作，在新塭沿岸支流安裝虹吸管，引龍宮溪的水進入9區廢鹽田，發現吸引2千多隻鳥覓食，其中寬嘴鷸高達600多隻，也正好提供抵台度冬黑琵食物來源。

嘉義縣布袋鎮新塭濕地大批黑琵棲息。圖／蘇建維提供
嘉義縣布袋鎮新塭濕地大批黑琵棲息。圖／蘇建維提供
嘉義縣布袋鎮新塭濕地大批黑琵棲息。圖／蘇建維提供
嘉義縣布袋鎮新塭濕地大批黑琵棲息。圖／蘇建維提供
嘉義縣布袋鎮新塭濕地大批黑琵棲息。圖／蘇建維提供
嘉義縣布袋鎮新塭濕地大批黑琵棲息。圖／蘇建維提供
嘉義縣布袋鎮新塭濕地，黑琵棲息逾千隻，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天帶鳥友兒子蘇建維觀察，奈格颱風遠離，天氣放晴，從沿海遠眺清晰雄偉玉山主峰、北峰，與黑琵群飛同框入境，父子驚喜感動。圖／蘇建維提供
嘉義縣布袋鎮新塭濕地，黑琵棲息逾千隻，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天帶鳥友兒子蘇建維觀察，奈格颱風遠離，天氣放晴，從沿海遠眺清晰雄偉玉山主峰、北峰，與黑琵群飛同框入境，父子驚喜感動。圖／蘇建維提供

黑面琵鷺 兒子 濕地 嘉義
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