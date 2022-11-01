愛媽送養犬貓涉收費買賣 北市動保處依法裁罰

中央社／ 台北1日電

有民眾檢舉1名李姓愛媽送養犬貓並以動物醫療費名義收費，台北市動保處獲報調查，發現她還涉及違法經營動物寄養行為，已分別依違反動保法罰鍰10萬元和移交新北市動保處查處。

台北市動保處今天發布新聞稿指出，1名李姓愛媽長期於北市華山狗公園旁的空地送養犬貓，今年7月起遭民眾檢舉她以動物醫療費名義向認養人收取費用，每隻犬貓為新台幣3000元。

經進行調查發現，李姓愛媽無法交代部分犬隻來源、獸醫診療機構、醫療項目及費用，說詞反覆、不實或無法提出明確的動物醫療支出證明，或查有收費與支出項目及內容不符等明顯落差，有反覆經營並獲取利益情形，已違反動物保護法相關規定，於昨天依法裁處罰鍰10萬元。

同時，此案調查期間，台北市動保處還發現李姓愛媽收費中途照顧犬貓，涉及違法經營動物寄養行為，已將事證一併移由新北市動物保護防疫處查處。

台北市動保處呼籲，民眾以中途送養動物，若向認養人收取費用，應提供或留存支出收據佐證，並以動物醫療、食品、用品或寵物登記等照護動物的「必要費用」為限，違者將有觸法可能；此外，民眾若有認養動物需求，建議可優先至台北市動物之家尋找適合的犬貓。

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