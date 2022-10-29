新竹香山濕地秋季水鳥現金城湖 賞蟹步道也成賞鳥熱點

新竹市香山濕地金城湖區是賞鳥熱點，新竹市政府今天指出，金城湖區不僅水鴨群現身，客雅溪口也來了大批水鳥飛舞，賞蟹步道更成為全新賞鳥熱點，有灰斑鴴、中杓鷸、花嘴鴨、高蹺鴴、青足鷸、赤足鷸、中杓鷸、翻石鷸、黑腹濱鷸、東方環頸鴴、鐵嘴鴴、三趾鷸、黃足鷸等10多種，歡迎民眾來賞鳥。

代理市長陳章賢說，香山濕地為北台灣最大的濱海濕地、生態資源豐富，且位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，紀錄鳥種數也超過300種，也是國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環。

他說，香山濕地成立野生動物保護區逾20年，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹與團隊啟動整治紅樹林工作，7年多來共完成香山濕地396公頃紅樹林清除、還原生物棲地，打造東亞候鳥遷徙路線上的「高級餐旅」，並設置沿岸環境教育及服務設施。

竹市府產發處指出，現在正是觀察水鴨的好時機，自9月底起金城湖已陸續有許多候鳥前來報到，包括身為「探路先鋒」的濕地大型水鴨「花嘴鴨」。此外，在10月20日也發現了冬季候鳥「寒林豆雁」的身影，而渡冬主鳥群預計將於約11月抵達。

產發處說明，花嘴鴨嘴喙前端有黃色斑塊，頭上有明顯黑色過眼帶及連著嘴喙基部的雙頰黑紋，像極了畫著誇張上揚嘴型的小丑，其飛行時翼下白色覆羽，樣貌非常好認，雖說花嘴鴨較不怕人，仍提醒觀察時應注意不要驚擾鴨群。