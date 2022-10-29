快訊

美議員支持台灣加入IPEF 竟是我方花大錢堆砌出來的？

首都仇恨值／茶街疫後復甦 陳時中黑掉喚不回萬華人的心

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹香山濕地秋季水鳥現金城湖 賞蟹步道也成賞鳥熱點

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
中杓鷸、翻石鷸、黑腹濱鷸、東方環頸鴴、鐵嘴鴴、三趾鷸、黃足鷸群集客雅溪口。圖／市府提供
中杓鷸、翻石鷸、黑腹濱鷸、東方環頸鴴、鐵嘴鴴、三趾鷸、黃足鷸群集客雅溪口。圖／市府提供

新竹市香山濕地金城湖區是賞鳥熱點，新竹市政府今天指出，金城湖區不僅水鴨群現身，客雅溪口也來了大批水鳥飛舞，賞蟹步道更成為全新賞鳥熱點，有灰斑鴴、中杓鷸、花嘴鴨、高蹺鴴、青足鷸、赤足鷸、中杓鷸、翻石鷸、黑腹濱鷸、東方環頸鴴、鐵嘴鴴、三趾鷸、黃足鷸等10多種，歡迎民眾來賞鳥。

代理市長陳章賢說，香山濕地為北台灣最大的濱海濕地、生態資源豐富，且位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，紀錄鳥種數也超過300種，也是國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環。

他說，香山濕地成立野生動物保護區逾20年，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹與團隊啟動整治紅樹林工作，7年多來共完成香山濕地396公頃紅樹林清除、還原生物棲地，打造東亞候鳥遷徙路線上的「高級餐旅」，並設置沿岸環境教育及服務設施。

竹市府產發處指出，現在正是觀察水鴨的好時機，自9月底起金城湖已陸續有許多候鳥前來報到，包括身為「探路先鋒」的濕地大型水鴨「花嘴鴨」。此外，在10月20日也發現了冬季候鳥「寒林豆雁」的身影，而渡冬主鳥群預計將於約11月抵達。

產發處說明，花嘴鴨嘴喙前端有黃色斑塊，頭上有明顯黑色過眼帶及連著嘴喙基部的雙頰黑紋，像極了畫著誇張上揚嘴型的小丑，其飛行時翼下白色覆羽，樣貌非常好認，雖說花嘴鴨較不怕人，仍提醒觀察時應注意不要驚擾鴨群。

產發處長許智堡說，賞蟹步道也是候鳥停棲點，每年鳥友期待的秋水鳥季來臨，金城湖區陸續有各種水鴨報到，市府也持續維護「天然鳥餐廳」，推動棲地保護。歡迎市民周末來趟香山濕地親子之旅，近距離捕捉大批候鳥停棲身影，順道欣賞絕美日落。

賞蟹步道站滿候鳥群，圖為中杓鷸。圖／市府提供
賞蟹步道站滿候鳥群，圖為中杓鷸。圖／市府提供
高蹺鴴、青足鷸、赤足鷸也出現在金城湖。圖／市府提供
高蹺鴴、青足鷸、赤足鷸也出現在金城湖。圖／市府提供
賞蟹步道上停棲地灰斑鴴。圖／市府提供
賞蟹步道上停棲地灰斑鴴。圖／市府提供
花嘴鴨現身金城湖。圖／市府提供
花嘴鴨現身金城湖。圖／市府提供
4隻寒林豆雁和1隻白額雁，10月20日出現在金城湖及大庄周邊，直至今日還能看到牠們的身影。圖／市府提供
4隻寒林豆雁和1隻白額雁，10月20日出現在金城湖及大庄周邊，直至今日還能看到牠們的身影。圖／市府提供

濕地 賞鳥 新竹

延伸閱讀

沿海光電板爭議 王育敏批評嘉義縣正上演生態破壞

台東市太平溪雜草叢生 地方憂河道堵塞也不利賞鳥

白化鸕鶿現身鰲鼓濕地 林管處請遊客勿干擾

新竹香山「台語金曲之夜」周六登場 金曲卡司曝光

相關新聞

爺爺陪玩中途睡死…牧羊犬緊盯球球「眼神超飢渴」卻不吵不鬧等他醒來

狗狗都渴望主人陪玩，一隻牧羊犬在等一名老人陪牠玩球，但老人已經睡死了，牧羊犬在旁邊不吵不鬧，靜靜等主人自己醒來，但眼睛一直盯著球看得出牠的盼望，令人心疼。

把拔溺水了！黑汪急瘋「游狗爬式飛奔救人」…同伴抄近路早已抵達現場

狗狗是最忠心的動物！一名男子玩繩索盪鞦韆跳到湖中央，他養的狗狗以為主人溺水了心急如焚，一前一後紛紛跳入水中救人，非常感人。

2水蛭躲鼻腔如黑鼻涕 流浪狗喝山泉水後病懨懨抓出病因

新北市瑞芳區有隻往常生龍活虎的流浪狗，近日常流鼻水，且顯得病懨懨的。黃姓男子發現牠的鼻孔內竟有水蛭，有時會探出來像條黑...

蟒蛇出缸突反噬主人「狠咬絞勒手臂」 鮮血狂滴驚悚片800萬網友看傻

養蛇要小心！一名女子想跟寵物蟒蛇親近，才一接觸馬上被牠狠咬，還整個身體纏到手臂上，旁人用工具都解不開，現場血跡斑斑。

大象半路殺出「正面攔截巴士想搭車」 頭硬擠車門車輛差點翻覆

在某些地區，野生動物和人類活動的地方可能只有一線之隔。近日有名印度警官在推特上分享一段大象在路中央「攔車」的畫面，短短幾天就引起網友熱烈討論。

可愛動物過萬聖節

萬聖節到來，高雄壽山動物園也替動物家族準備萬聖節南瓜餐，在南瓜盅內分別放入生肉、玉米、樹葉等不同類型組合食物，動物們開心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。