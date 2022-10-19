白化鸕鶿現身鰲鼓濕地 林管處請遊客勿干擾
嘉義縣東石鰲鼓濕地近日發現白化鸕鶿，成為民眾關注焦點，嘉義林管處今天表示，歡迎民眾到鰲鼓濕地欣賞越冬棲息的候鳥，但賞鳥時保持適當距離，避免驚嚇或干擾。
林務局嘉義林區管理處告訴中央社記者，鰲鼓濕地森林園區近期候鳥陸續報到，鳥類調查統計已達3000多隻，其中以雁鴨科、鷺科及鷸科種類最多。
嘉義林管處強調，目前觀察到鳥類數量以鸕鶿最多，最近在鰲鼓濕地還發現台灣首見的白化鸕鶿，令遊客非常驚喜，成為關注的焦點。
嘉義林管處說，歡迎民眾到鰲鼓濕地欣賞越冬棲息的候鳥，同時呼籲民眾賞鳥時注意音量並保持適當距離，避免驚嚇或干擾鳥類。
嘉義林管處表示，鸕鶿在野外以吳郭魚為主要食物，也因為水下覓食常弄濕羽毛，因此有長時間出現「展翅」動作，是攝影愛好者的最佳「模特兒」。
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