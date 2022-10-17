罹病「團團」食慾指標需監控 明日不返展示場見客

台北市立動物園的大貓熊「團團」八月發生癲癇，經ＭＲＩ（核磁共振）檢查發現，左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也有類似病變，目前已服用抗癲癇藥物，原本預計最快明天可讓團團回到展示場見客，不過今晚園方突然宣布，「團團」近2天後腳動作協調性較差，今天白天食慾較差，為慎重，決定讓「團團」暫留置後場。

動物園表示，10月以來大貓熊「團團」的糞便量（食慾食量指標），除10月12日為9.6公斤外，其餘天數均有10公斤，甚至15公斤以上之優良水平。

不過，保育員於10月16日下午進行動物訓練過程中，發現「團團」下半身後腳動作較為遲鈍，坐下定位時，後腳不易伸出定位，其他訓練項目如趴下及刷牙等動作則仍順利；10月17日早上「團團」走路步伐緩慢，後肢明顯較無力，四肢站立轉換成坐姿或坐姿變成四肢站立時都較為費力，下午13:30血壓量測數據平均收縮壓195mmHg，較10月平均175mmHg以來偏高。

動物園表示，整體而言，因「團團」10月16日至17日後腳動作協調性較差，10月17日白天食慾較差，考量其行動狀況與白天食慾指標達初步監控閥值，為求謹慎並因需加強近距離之觀察，決定讓「團團」暫留置後場，以利密集追蹤確認動物狀況。