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墾丁吉普車渡溪亂飆擾鷹棲息 墾管處將開罰

中央社／ 屏東縣15日電
根據墾丁國家公園管理處統計，赤腹鷹是秋季過境墾丁數量最龐大的猛禽，目前時序已來到赤腹鷹主要過境期尾聲，累積總數為17萬4143隻，與近10年平均數相近。圖為民眾在社頂自然公園觀察到即將出海的赤腹鷹群在天際翱翔。（台灣猛禽研究會林經國提供）中央社
根據墾丁國家公園管理處統計，赤腹鷹是秋季過境墾丁數量最龐大的猛禽，目前時序已來到赤腹鷹主要過境期尾聲，累積總數為17萬4143隻，與近10年平均數相近。圖為民眾在社頂自然公園觀察到即將出海的赤腹鷹群在天際翱翔。（台灣猛禽研究會林經國提供）中央社

每年9月至10月是赤腹鷹及灰面鵟鷹過境台灣的季節，未料今天有鳥友在屏東滿州鄉港口溪處，發現吉普車渡溪亂飆，嚇得群鷹無法棲息喝水，墾管處獲報將調查開罰。

劉姓鳥友告訴中央社記者，時序進入灰面鵟鷹過境高峰期，今天到滿州鄉的港口溪處賞鳥，未料竟發現多部的吉普車來為渡溪，濺起大量的水花，不僅破獲溪口生態，也嚇得灰面鵟鷹不敢棲息喝水，甚至還發現1隻斷肢的水鳥。

劉姓鳥友表示，為了不入侵鳥類生態，賞鳥時都會躲在偽裝帳棚內，未料多輛吉普車從上午9時許就不停來回渡溪，甚至刻意叫囂。

墾丁國家公園管理處副處長許書國告訴中央社記者，地屬國家公園範圍內，因車輛行駛在原野，已進入不得駛入範圍內，若為累犯，將可依違法國家公園法開罰新台幣3000元，若傷及到動物，將可以野生動物保育法開罰。

許書國指出，9月及10月共取締8輛違法車輛，這次初步發現3輛吉普車駛入原野，後續將進行調查。

灰面鵟鷹 國家公園 賞鳥 墾管處

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