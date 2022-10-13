赤腹鷹過境墾丁逾17萬隻 灰面鵟鷹接續登場
每年9月至10月是群鷹過境恆春半島的季節，墾管處統計，赤腹鷹主要過境期進入尾聲，已累積逾17萬隻，接下來將進入灰面鵟鷹過境高峰，將再掀起一波賞鷹熱潮。
墾丁國家公園管理處統計，赤腹鷹是秋季過境墾丁數量最龐大的猛禽，目前時序已來到赤腹鷹主要過境期的尾聲，累積總數為17萬4143隻，少於去年的25萬2595隻，但已超越歷年平均，也與近10年平均數相近。
有「國慶鳥」之稱的灰面鵟鷹將接續登場，近2年的過境數量都超越10萬隻，昨日記錄到5896隻過境，已逐漸進入過境高峰，將再掀一波賞鷹熱潮。
墾管處副處長許書國告訴中央社記者，今年的「琅嶠鷹季-賞鷹博覽會」將於15日至16日在滿州登場，活動現場均會架設望遠鏡供遊客欣賞群鷹盤旋的空中英姿，民眾可共赴賞鷹嘉年華會。
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